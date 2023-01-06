Mumya filmi konusu ve oyuncuları medya gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Tom Cruise ve Russel Crowe yer alırken zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhunun uyanmasıyla olaylar karışacak. Peki; Mumya filmi konusu nedir? Mumya filmi oyuncuları kimler?

MUMYA FİLMİ KONUSU

Sıkıca mühürlenmiş olan antik bir mezar yüzyıllardır unutulmuş bir çölde yatmaktadır. Ancak askeri bir operasyon sonucu keşfedilir ve açılır. Zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu da uyanmış olur. Yüzyıllar boyunca büyüyen öfkesiyle günümüze uyanan kraliçe insanlığa boyun eğdirmeye ve kendisine yapılanları ödetmeye kararlıdır.

MUMYA FİLMİ OYUNCULARI

Orjinal adı : The Mummy

Yönetmen : Alex Kurtzman

Yapım Yılı : 2017

Türü : Fantastik, Macera, Korku

Oyuncular : Tom Cruise, Russel Crowe, Sofia Boutella, Annabelle Wallis