Haberler Yaşam Haberleri Mumya filmi konusu nedir? Mumya filmi oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 6.1.2023 16:41

Mumya filmi konusu nedir? Mumya filmi oyuncuları kimler?

Mumya filmi 6 Ocak 2023 Cuma akşamı Kanal D ekranlarına gelecek. Filmin konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Orijinal adı The Mummy olan filmin yönetmen koltuğunda Alex Kurtzman oturuyor. 2017 yılı yapımı olan film fantastik, macera ve korku türlerindedir. Peki; Mumya filmi konusu nedir? Mumya filmi oyuncuları kimler?

Mumya filmi konusu nedir? Mumya filmi oyuncuları kimler?

Mumya filmi konusu ve oyuncuları medya gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Tom Cruise ve Russel Crowe yer alırken zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhunun uyanmasıyla olaylar karışacak. Peki; Mumya filmi konusu nedir? Mumya filmi oyuncuları kimler?

MUMYA FİLMİ KONUSU

Sıkıca mühürlenmiş olan antik bir mezar yüzyıllardır unutulmuş bir çölde yatmaktadır. Ancak askeri bir operasyon sonucu keşfedilir ve açılır. Zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu da uyanmış olur. Yüzyıllar boyunca büyüyen öfkesiyle günümüze uyanan kraliçe insanlığa boyun eğdirmeye ve kendisine yapılanları ödetmeye kararlıdır.

MUMYA FİLMİ OYUNCULARI

Orjinal adı : The Mummy

Yönetmen : Alex Kurtzman

Yapım Yılı : 2017

Türü : Fantastik, Macera, Korku

Oyuncular : Tom Cruise, Russel Crowe, Sofia Boutella, Annabelle Wallis

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: CHP'li isim 6'lı masadaki adaylık diyaloğunu açıkladı: İbre Kemal Bey'e döndü, Meral Hanım artık direnemez
Son dakika: Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin aranan Doğukan Ç. yakalandı
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Türk bayraklarını kaldırtmıştı! Muharrem İnce CHP'yi topa tuttu: Yazıklar olsun size
Abdullah Bey kendisi çıksın
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu çalışanlarına ikramiye: Tarih belli oldu
Son dakika: BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi
SON DAKİKA: 2. el konutlar için yeni kampanya geliyor! Bakan Kurum'dan orta gelir konut projesi açıklaması
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! Bursa'daki saldırının azmettiricisi etkisiz hale getirildi
EMEKLİ ZAMMI MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU: 2023 SSK Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar oldu, kaç TL? Ocak emekli zammı 2023 duyuruldu!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Mumya filmi konusu nedir? Mumya filmi oyuncuları kimler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA