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Giriş Tarihi: 30.12.2022

Münevver’in babasından ‘mezar açılsın’ itirazı

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Münevver’in babasından ‘mezar açılsın’ itirazı
İstanbul'da 2009'da katledilen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, kızının katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvurunun reddedilmesinin ardından Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunmaya hazırlanıyor. Süreyya Karabulut, cezaevinde 8 yıl önce intihar eden kızının katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını isteyerek Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyusurunda bulunmuştu. En derin şüphelerini SABAH'a anlatan baba Süreyya Karabulut, SABAH'ın manşetine taşıdığı haberde 'O caninin mezarı açılsın' diye seslenmişti. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, "Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için fethi kabir işleminin yapılmasını talep ettik. Başsavcılık talebimizi reddetti. Bu karar nihai bir karar değil. Bu karara sulh ceza hâkimliği nezdinde itiraz hakkımız var. 5 gün içerisinde adaletin neticesi için itiraz hakkımızı kullanacağız" dedi.

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Münevver’in babasından ‘mezar açılsın’ itirazı
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