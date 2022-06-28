Murat Arkın kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın filmleri, hayatı ve biyografisi

Cüneyt Arkın'ın vefat haberi ardından babasına benzerliği ile dikkat çeken Murat Arkın filmleri ve hayatı ile gündemdeki yerini aldı. Yeşilçam'ın efsane oyuncusu 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vefatı ile gözler ailesine döndü. Murat Arkın eşi, çocuğu ve ailesi ile araştırma konusu olurken sanat dünyasından başsağlığı mesajları gelmeye başladı. Peki, Murat Arkın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…
CÜNEYT ARKIN HAYATINI KAYBETTİ!
Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran ünlü oyuncu 85 yaşındaki Cüneyt Arkın, hayatını kaybetti. Evinde rahatsızlandığı ve kaldırıldığı Beşiktaş'taki özel bir hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
MURAT ARKIN KİMDİR?
Murat Arkın; kimlikteki ismiyle Murat Cüreklibatur 4 Mayıs 1975 İstanbul doğumlu. Babası Cüneyt Arkın'ın izinden giden ve oyunculuğu seçen ünlü ismin babasına benzerliği de oldukça dikkat çekici.
Çocukluk yıllarında babasının oynadığı 1979 yapımı Vatandaş Rıza ve 1981 yapımı Önce Hayaller Ölür filmlerinde çocuk karakterleri canlandırarak oyunculukla tanışan Arkın, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Enformatik Bölümü'nden mezun oldu.
Yüksek lisans için gittiği Londra'da eğitiminin ardından burada bir şirket kurarak Londra'da yaşamaya başladı. 2011 yılında İstanbul'a geldiği sırada bir ajans aracılığıyla Pis Yedili dizisinde oyunculuk yapmaya başladı.
Son döneme Börü ve Dağ filmleri ile damga vuran Murat Arkın zaman zaman Cüneyt Arkın'ın oynadığı filmlere benzer yapımlarda da yer aldı.
MURAT ARKIN FİLMLERİ
Panzehir
Dağ II
Arif V 216
Hürkuş: Göklerdeki Kahraman
Börü
Pis Yedili
Harem
Makine Kada
Börü
Uykusuzlar Kulübü
Börü 2039