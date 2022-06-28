Murat Arkın kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın filmleri, hayatı ve biyografisi

Yüksek lisans için gittiği Londra'da eğitiminin ardından burada bir şirket kurarak Londra'da yaşamaya başladı. 2011 yılında İstanbul'a geldiği sırada bir ajans aracılığıyla Pis Yedili dizisinde oyunculuk yapmaya başladı.

Son döneme Börü ve Dağ filmleri ile damga vuran Murat Arkın zaman zaman Cüneyt Arkın'ın oynadığı filmlere benzer yapımlarda da yer aldı.