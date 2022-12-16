Murat Eken kimdir? Survivor 2023 yarışmacısı Murat Eken nereli, kaç yaşında, filmleri ve dizileri neler?

Murat Eken kimdir sorusu yanıt arıyor. Survivor 2023 yarışmacısı olacağı açıklanan ünlü oyuncunun ismi Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Bir dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar skeçleri ile hatırlanan ünlü isim yeni yarışmanın kadrosunda iddialı isimlerden biri olacak. Peki, Murat Eken nereli, kaç yaşında, evli mi, eşi/sevgilisi kim? İşte, Survivor 2023 yarışmacısı Murat Eken filmleri ve dizileri…
MURAT EKEN KİMDİR?
7 Ağustos 1980 İstanbul doğumlu olan Murat Eken lisenin ardından New York'ta Rensselaer Politeknik Enstitüsü'ne başladı. 3. sınıfta makine mühendisliği bölümünü yarıda bırakıp Türkiye'ye dönerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvar tiyatro bölümünde eğitim almaya başladı.
MURAT EKEN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?
Bir dönem meslektaşı Büşra Pekin ile birlikte olduğu bilinen Murat Eken 2016 yılında Gizem Önen ile evlendi. Çift 2020 yılında boşandı.
MURAT EKEN FİLMLERİ VE DİZİLERİ
Kutsal Damacana
Neşeli Hayat
Çok Filim Hareketler Bunlar
Müthiş Bir Film
Ben de Seni Görüyorum Baba
Bir Demet Tiyatro
Hatırla Sevgili
Sınıf
Galip Derviş
Birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu, 2023 Survivor yarışmacısı olarak yarışmada mücadele edecek.