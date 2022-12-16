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Giriş Tarihi: 16.12.2022 22:42

Murat Eken kimdir? Survivor 2023 yarışmacısı Murat Eken nereli, kaç yaşında, filmleri ve dizileri neler?

Survivor 2023 yarışmacıları bir bir belli olmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı tarafından açıklanan yeni yarışmacılara Berdan Mardini ve Ümit Erdim ardından Murat Eken de katıldı. Ilıcalı’nın sosyal medya hesabından duyurduğu yeni ismin ardından Murat Eken kimdir sorusu gündemdeki yerini aldı. Çok Güzel Hareketler Bunlar ilk kuşaktan hatırlanan oyuncu hayatı, dizileri ve filmleri ile araştırılıyor. Peki, Murat Eken nereli, kaç yaşında, evli mi, eşi/sevgilisi kim? İşte, Murat Eken kimdir sorusunun yanıtı ve merak edilenler…

Murat Eken kimdir? Survivor 2023 yarışmacısı Murat Eken nereli, kaç yaşında, filmleri ve dizileri neler?

Murat Eken kimdir sorusu yanıt arıyor. Survivor 2023 yarışmacısı olacağı açıklanan ünlü oyuncunun ismi Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Bir dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar skeçleri ile hatırlanan ünlü isim yeni yarışmanın kadrosunda iddialı isimlerden biri olacak. Peki, Murat Eken nereli, kaç yaşında, evli mi, eşi/sevgilisi kim? İşte, Survivor 2023 yarışmacısı Murat Eken filmleri ve dizileri…

MURAT EKEN KİMDİR?

7 Ağustos 1980 İstanbul doğumlu olan Murat Eken lisenin ardından New York'ta Rensselaer Politeknik Enstitüsü'ne başladı. 3. sınıfta makine mühendisliği bölümünü yarıda bırakıp Türkiye'ye dönerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvar tiyatro bölümünde eğitim almaya başladı.

Haldun Dormen ve Müjdat Gezen'in yönettiği çeşitli oyun ve müzikallerde rol aldı. Şu an BKM Mutfak oyuncuları bünyesinde sahneye çıkmaktadır. Oyuncu Burcu Biricik ile kuzendir.

MURAT EKEN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Bir dönem meslektaşı Büşra Pekin ile birlikte olduğu bilinen Murat Eken 2016 yılında Gizem Önen ile evlendi. Çift 2020 yılında boşandı.

MURAT EKEN FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Kutsal Damacana

Neşeli Hayat

Çok Filim Hareketler Bunlar

Müthiş Bir Film

Ben de Seni Görüyorum Baba

Bir Demet Tiyatro

Hatırla Sevgili

Sınıf

Galip Derviş

Birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu, 2023 Survivor yarışmacısı olarak yarışmada mücadele edecek.

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Murat Eken kimdir? Survivor 2023 yarışmacısı Murat Eken nereli, kaç yaşında, filmleri ve dizileri neler?
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