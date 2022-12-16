Murat Eken kimdir? Survivor 2023 yarışmacısı Murat Eken nereli, kaç yaşında, filmleri ve dizileri neler?

Murat Eken kimdir sorusu yanıt arıyor. Survivor 2023 yarışmacısı olacağı açıklanan ünlü oyuncunun ismi Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Bir dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar skeçleri ile hatırlanan ünlü isim yeni yarışmanın kadrosunda iddialı isimlerden biri olacak. Peki, Murat Eken nereli, kaç yaşında, evli mi, eşi/sevgilisi kim? İşte, Survivor 2023 yarışmacısı Murat Eken filmleri ve dizileri…