Murat Keklikçi’ye veda

SABAH Gazetesi'nin eski muhabiri Murat Keklikçi son yolculuğuna uğurlandı. Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybeden ve Türkiye'yi yasa boğan emektar gazeteci, dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Keklikçi için Florya Basınköy Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazede Keklikçi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra uzun yıllar birlikte çalıştığı mesai arkadaşları da hazır bulundu. Kılınan cenaze namazının ardından Keklikçi'nin naaşı, Şenlikköy Mezarlığı'na defnedildi.