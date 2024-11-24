MÜSİAD Başkanı Başaran: “Öğretmenlerimiz geleceğin ışığıdır”

MÜSİAD Başkanı Onur Başaran, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında öğretmenlik mesleğinin kutsallığına vurgu yapan Başaran, "24 Kasım sadece bir takvim günü değil, geleceği aydınlatan, sevgiyle gönüllere dokunan öğretmenlerimizin günüdür" ifadelerini kullandı.



Başaran, medeniyetimizin öğretmene ve bilgiye verdiği önemin altını çizerken, "Kurucusunun Başöğretmen olarak anıldığı bu güzel ülkede, öğretmenlerimizin her zaman yanındayız. Meslektaşlarımın fedakarlıkla yürüttüğü bu ulvi görevin bedeli asla maddi değerlerle ölçülemez" dedi.



Mesajında şehit öğretmenlere rahmet, görevi başındaki öğretmenlere ise esenlik dileyen Onur Başaran, "Tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, yarınlara ışık olan bu değerli insanların her zaman destekçisi olacağımızı bir kez daha vurguluyorum" ifadelerine yer verdi.