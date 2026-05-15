Musikinin usta ismi İsmail Ediz 92 yaşında hayata veda etti

1934 yılında Kayseri'nin Yeniceismail Mahallesi'nde dünyaya gelen İsmail Ediz, henüz çocuk yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladı. Kendi çabalarıyla bağlama çalmayı öğrenen Ediz, daha sonra nota ve ud eğitimi aldı. Kısa sürede yeteneğiyle dikkat çeken sanatçı, askerlik görevini yaptığı Ankara 28. Tümen Bandosu'nda Batı musikisini de öğrenerek müzik bilgisini geliştirdi.

MUSİKİ EĞİTİMİNİN ÖNCÜLERİNDEN OLDU

1957 yılında Kayseri Türk Musikisi Cemiyeti'nin kuruluşunda yer alan İsmail Ediz, uzun yıllar boyunca Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği alanlarında eğitim verdi. Kurduğu korolar ve düzenlediği çalışmalarla musikinin gelişmesine önemli katkılar sundu. İsmail Ediz, emekliliğinin ardından açtığı müzik evinde hem enstrüman yapımı ve tamiri yaptı hem de öğrenci yetiştirmeye devam etti.

92 YAŞINDA VEFAT ETTİ

Asıl enstrümanı ud olan İsmail Ediz; kanun, tanbur, bağlama, keman ve klarnet gibi birçok enstrümanı da ileri seviyede çalabiliyordu. Evli ve bir çocuk babası olan İsmail Ediz'in yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefatı, sevenlerini yasa boğdu.