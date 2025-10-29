Muşlu aileler eylemlerini sürdürdü

Her hafta çarşamba günü Muş'ta toplanan aileler, teslim olmalarını istedikleri çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Çocukların yolunu dört gözle bekleyen aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankart açtı. Evlat nöbetine katılan ailelerden Alaattin Koçhan, oğlu Ersin'in Bursa'dan götürüldüğünü söyledi.

Baba Alaattin Koçhan,"Oğlumu Bursa'dan götürdüler. Oğlum Ersin beni duyuyorsan, devlet birçok yasa çıkardı, barış yapıldı ve PKK Türkiye'den çekiliyor. Bu bir fırsattır. Devlet size göre bir sürü yasa çıkaracak. Neredeysen gel teslim ol ve bu süreçten yararlan. Çektiğimiz hasret artık bitsin, gözlerimiz yollarda kaldı."

Baba Halit Altun ise, oğlu Muhsin'e ve örgütte bulunan diğer gençlere çağrıda bulunarak,"Hepiniz sürecin nasıl ilerlediğini görüyorsunuz. PKK, tamamen Türkiye'nin topraklarından çekildi. Gelin bu süreçten siz de faydalanın, devlete teslim olun. Bu kanunlardan faydalananın. Sana ve orada bulunan bütün arkadaşlarına sesleniyorum, gelin teslim olun, bu yasadan faydalanın."ifadelerini kullandı