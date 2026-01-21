Muşlu ailelerin kar altında eylemleri sürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa götürülen ailelerin eylemi kar yağışına rağmen devam ediyor. Çocukların gelmesini umutla bekleyen aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı. Evlat nöbetine katılan ailelerden Şahinaz Özcan, oğlu Atilla'dan 9 yıldır haber alamadığını belirterek, yaklaşık 6 yıldır DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde nöbet tuttuklarını söyledi. Özcan, oğlunun yaşayıp yaşamadığını dahi bilmediğini ifade ederek, kış, yaz demeden aynı noktada çocuklarını beklediklerini dile getirdi.

Özcan, ailelerin tek talebinin çocuklarının sağ salim geri dönmesi olduğunu vurgulayarak, barış istediklerini ve çocukların teslim olmaları gerektiğini söyledi. Yıllardır süren hasretin ve belirsizliğin kendileri için ağır bir yük olduğunu belirten Özcan, devletin elinde olsaydı oğluyla görüşebileceğini, telefonla konuşabileceğini, ancak şu an nerede olduğunu bilmediğini dile getirdi. Yaşananların bir etnik mesele olmadığını da vurgulayan Özcan, kendilerinin de Kürt olduğunu belirtti.

SİZİN İÇİN HER ŞARTTA BURADAYIZ

Evlat nöbetine katılan bir diğer anne Naciye Sönmez Yıldız da çocuklarına çağrıda bulunarak, artık büyüdüklerini ve kendilerini dinlemeleri gerektiğini söyledi. Çocukların başkalarına asker olmaması gerektiğini ifade eden Yıldız, her yerin açık olduğunu ve teslim olanların bulunduğunu belirterek, onların da gelerek teslim olmalarını istedi. Yıldız, ailelerin kış, soğuk, yağmur ve çamur demeden çocukları için aynı noktada beklediğini dile getirerek, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.