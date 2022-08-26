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Giriş Tarihi: 26.8.2022 16:18

Müslüm filmi nerede çekildi? Müslüm konusu nedir, oyuncuları kimler?

Arabesk müziğinin efsane seslerinden Müslüm Gürses’in hayatının anlatıldığı Müslüm filmi 26 Ağustos Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Şanlıurfa'da yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Müslüm'ün daha sonra ailecek göç ettikleri Adana'da yolu bir gün şans eseri halkevine düşer. Müdür Limoncu Ali'den ilk müzik eğitimini alan ve sesiyle kitleleri etkileyen Müslüm İstanbul'da şarkıcı olma ve filmlerden tanıdığı Muhterem Nur'la tanışma hayalleri kurmaktadır. Peki; Müslüm filmi nerede çekildi? Müslüm konusu nedir, oyuncuları kimler?

Müslüm filmi nerede çekildi? Müslüm konusu nedir, oyuncuları kimler?

Müslüm filmi TRT 1 ekranlarında seyircisi ile buluşacak. Başrolünde Timuçin Esen'in yer aldığı film 2018 yılında beyazperdeye taşındı. Vizyona girdiği andan itibaren büyük ses getiren ve yüksek gişe başarısı olan Müslüm filmi konusu nedir? Müslüm filmi oyuncuları kimler?

MÜSLÜM FİLMİ KONUSU

Müslüm, arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses'in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur'a odaklanılıyor.

MÜSLÜM FİLMİ OYUNCULARI

Müslüm filmi yönetmenliğini Ketche ve Can Ulkay, senaristliğini ise Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi üstlenmiştir. Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un başrollerini paylaştığı Müslüm filminin oyuncu kadrosunda Erkan Avcı, Erkan Kolçak Köstendil, Şahin Kendirci, Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez Güven Kıraç ve Timuçin Esen rol alıyor.

MÜSLÜM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekim mekanlarından ilki Müslüm Gürses'in doğduğu yer olan Halfeti. Müslüm Gürses'in hayatından geçen her şehir, hiç atlanmadan filmde yer alıyor. Adana ve İstanbul da filmin çekimlerine sahne olan diğer şehirler.

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Müslüm filmi nerede çekildi? Müslüm konusu nedir, oyuncuları kimler?
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