Müslüm filmi nerede çekildi? Müslüm konusu nedir, oyuncuları kimler?

MÜSLÜM FİLMİ KONUSU

Müslüm, arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses'in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur'a odaklanılıyor.

MÜSLÜM FİLMİ OYUNCULARI

Müslüm filmi yönetmenliğini Ketche ve Can Ulkay, senaristliğini ise Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi üstlenmiştir. Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un başrollerini paylaştığı Müslüm filminin oyuncu kadrosunda Erkan Avcı, Erkan Kolçak Köstendil, Şahin Kendirci, Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez Güven Kıraç ve Timuçin Esen rol alıyor.