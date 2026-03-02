Müslüm Gürses ölüm yıldönümünde mezarı başında anılacak

Müslüm Gürses'in sevenleri 13.yıldönümü anma nedeniyle Zincirlikuyu'daki mezarını çiçeklerle donattılar. Müslüm Gürses benzeri Yılmaz Tunç, Enes Atesin ve Gül Çakıcı mezarı çiçeklerle donatarak Müslüm Gürses'in unutulmaz sanatçı olduğunu her yıl mezarı başında andıklarını söylediler.

MÜSLÜM GÜRSES KİMDİR?

"Arabeskin Babası" veya "Müslüm Baba" olarak bilinen, gerçek adı Müslüm Akbaş olan sanatçı, 7 Mayıs 1953'te Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Fıstıközü köyünde, Mehmet ve Emine Akbaş çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi, ekonomik zorluklar nedeniyle Gürses henüz 3 yaşındayken Adana'ya göç etti. İlkokuldan sonra eğitimini sürdürmeyen Gürses, bir süre ayakkabı tamircisi ve terzi dükkanlarında çalıştı. Müslüm Gürses, babasının karşı çıkmasına rağmen annesinin desteğiyle 1967'de sadece 14 yaşında, Adana'da bir çay bahçesinde düzenlenen ses yarışmasına katılarak birinci oldu.

38 FİLMDE ROL ALDI

Arabesk furyasının yükseldiği dönemde Yeşilçam'a da adım atan Gürses, çoğu şarkılı, türkülü olmak üzere 38 filmde rol aldı. İlk kez 1979'da çekilen "İsyankar" filmiyle kamera karşısına geçen sanatçı, genellikle suça sürüklenen, alkolizmin batağına saplanmış gençlerin, acı dolu hayat hikayelerinin işlendiği filmlerde rol aldı.

Yaklaşık 44 yıllık kariyerinin büyük bölümünde, hemen her yıl birkaç albüme imza atan ve 78 albüm çıkaran Gürses, hayatı boyunca kenar mahalle ya da "varoş" müziği yaptığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da her türden müzisyenin ve müzikseverin saygısını kazandı.

Gürses, 15 Kasım 2012'de geçirdiği baypas ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı ve dört ay yoğun bakımda kaldı. Tedavi gördüğü hastanede 3 Mart 2013'te vefat eden Gürses'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

3 Mart 2013 yılında hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in 13.ölüm yıldönümü nedeniyle Zincirlikuyu Mezarlığı'nda saat 12.00'dan itibaren sevenleri tarafından dua edilip karanfiller bırakılacak. Daha sonra Ortabayır Camii'nde ise sevenlerine iftar verilecek.