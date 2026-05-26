Müslüman olmayan kişinin kestiği kurbanın eti yenir mi? İşte Diyanet açıklaması

Kurban ibadetinin geçerlilik şartları ve kesimi yapan kişinin dini statüsü, etin helalliği noktasında doğrudan belirleyici bir rol oynamaktadır. İslam fıkhında ehli kitap olarak kabul edilen Hristiyan ve Yahudilerin kestikleri belirli kurallar çerçevesinde yenilebilirken, bu sınıfa girmeyen ateist, deist veya müşriklerin kestiği hayvanların etinin tüketilmesi ise caiz kabul edilmemektedir.
İslam hukukuna göre, kendilerine kutsal kitap indirilmiş olan Hristiyan ve Yahudiler "Ehli Kitap" olarak adlandırılır. Maide Suresi'nin 5. ayetinde yer alan "Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helaldir" hükmü gereğince, bir Hristiyan veya Yahudi'nin kestiği hayvanın eti ilkesel olarak yenilebilir.
Herhangi bir semavi dine inanmayan ateistler, deistler, güneşe veya ateşe tapanlar ile Allah'a ortak koşan müşriklerin kestikleri hayvanlar İslamiyet'e göre kesinlikle helal kabul edilmez.
Ehl-i kitaptan olmayan mecûsî, putperest veya ateistin kestiği hayvanın eti helal değildir, bunların kestiği hayvan da kurban olmaz.
İslam fıkhında hayvan kesilirken Allah'ın adının anılması (Besmele) farzdır. Eğer Müslüman bir kasap kesim esnasında besmele çekmeyi kasıtlı olarak terk ederse, o hayvanın eti Hanefi mezhebine göre yenmez. Ancak besmele kasıtlı olarak değil de unutularak terk edildiyse, bu durum bir kusur sayılmaz ve etin yenmesi helaldir.