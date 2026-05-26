Haberler Yaşam Haberleri Müslüman olmayan kişinin kestiği kurbanın eti yenir mi? İşte Diyanet açıklaması
Giriş Tarihi: 26.05.2026 09:21

Müslüman olmayan kişinin kestiği kurbanın eti yenir mi? İşte Diyanet açıklaması

Kurban Bayramı gelirken ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kesim ve et tüketimiyle ilgili fıkhi detayları yoğun şekilde araştırıyor. Arama motorlarında en çok sorgulanan konulardan biri de İslamiyet dışındaki inançlara mensup kişilerin kestiği hayvanların etinin tüketilip tüketilemeyeceği sorusudur. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya dair cevabı bulunuyor.

Müslüman olmayan kişinin kestiği kurbanın eti yenir mi? İşte Diyanet açıklaması
  • ABONE OL

Kurban ibadetinin geçerlilik şartları ve kesimi yapan kişinin dini statüsü, etin helalliği noktasında doğrudan belirleyici bir rol oynamaktadır. İslam fıkhında ehli kitap olarak kabul edilen Hristiyan ve Yahudilerin kestikleri belirli kurallar çerçevesinde yenilebilirken, bu sınıfa girmeyen ateist, deist veya müşriklerin kestiği hayvanların etinin tüketilmesi ise caiz kabul edilmemektedir.

HRİSTİYAN VE YAHUDİLERİN KESTİĞİ HAYVANLAR YENİR Mİ?

İslam hukukuna göre, kendilerine kutsal kitap indirilmiş olan Hristiyan ve Yahudiler "Ehli Kitap" olarak adlandırılır. Maide Suresi'nin 5. ayetinde yer alan "Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helaldir" hükmü gereğince, bir Hristiyan veya Yahudi'nin kestiği hayvanın eti ilkesel olarak yenilebilir.

ATEİST, DEİST VE MÜŞRİKLERİN KESTİĞİ HAYVANLARIN HÜKMÜ NEDİR?

Herhangi bir semavi dine inanmayan ateistler, deistler, güneşe veya ateşe tapanlar ile Allah'a ortak koşan müşriklerin kestikleri hayvanlar İslamiyet'e göre kesinlikle helal kabul edilmez.

Ehl-i kitaptan olmayan mecûsî, putperest veya ateistin kestiği hayvanın eti helal değildir, bunların kestiği hayvan da kurban olmaz.

KESİM ESNASINDA BESMELE ÇEKİLMESİNİN ÖNEMİ

İslam fıkhında hayvan kesilirken Allah'ın adının anılması (Besmele) farzdır. Eğer Müslüman bir kasap kesim esnasında besmele çekmeyi kasıtlı olarak terk ederse, o hayvanın eti Hanefi mezhebine göre yenmez. Ancak besmele kasıtlı olarak değil de unutularak terk edildiyse, bu durum bir kusur sayılmaz ve etin yenmesi helaldir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Müslüman olmayan kişinin kestiği kurbanın eti yenir mi? İşte Diyanet açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA