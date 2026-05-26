Müslüman olmayan kişinin kestiği kurbanın eti yenir mi? İşte Diyanet açıklaması

KESİM ESNASINDA BESMELE ÇEKİLMESİNİN ÖNEMİ

İslam fıkhında hayvan kesilirken Allah'ın adının anılması (Besmele) farzdır. Eğer Müslüman bir kasap kesim esnasında besmele çekmeyi kasıtlı olarak terk ederse, o hayvanın eti Hanefi mezhebine göre yenmez. Ancak besmele kasıtlı olarak değil de unutularak terk edildiyse, bu durum bir kusur sayılmaz ve etin yenmesi helaldir.

