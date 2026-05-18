Müslümanlar akın akın Kabe’ye geliyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın irşad yani hac görevini yapmak için Kâbe'ye gelen binlerce hacıya rehberlik vazifesi yapan Türkiye'nin dört bir yanında görevli il müftüleri, müftü yardımcıları ve akademisyenler, kutsal yolculuğumuza eşlik ediyor. Hac görevini yapmak için gelenleri bilgileriyle donatıyorlar.

DİYANET HACILARIN YANINDA

Önceki akşam da Çorum İl Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin ve Kütahya Diyanet İhtisas'ta eğitim görevlisi olan Meltem Gündüz diğer irşad ekibiyle bize eşlik etti. Kâbe'ye gittik. Tüm dünyadan Müslümanlar kafile kafile geliyor. Gün geçtikçe hac için Kâbe daha da yoğunlaşıyor. Tabii tavaf alanı da...

VEREN EL ALAN ELİ GÖRMÜYOR

Ben umre tavafını tamamladığım için dün gece de nafile tavaf için Kâbe'deydim. Tavafta rahmetli annem, babam, haber müdürüm Şaban Arslan ve tüm ebediyete intikal etmiş yakınlarımız için şeker dağıtmaya niyet etmiştim. Tavafta yanımda bu kez Meltem hocam vardı. Şekerleri uzatıyorum sadece elleri görüyorum alan eller benim de sadece kalabalıkta veren elim görünüyor. Veren el alan eli görmezmiş ya; burada tavafta sırlanmış gibi sadece veren el alan el kim vermiş kim almış kısmı sırlanmış adeta. Allah kabul etsin inşallah...

KÂBE'NİN DİBİNDEYİM

İkinci şafta Meltem hoca ile kalabalığın içinden Kâbe'ye daha da yaklaştık. Dualar kainatı çınlatıyor. Siyah, beyaz eller Kâbe'nin duvarında mıknatısa yapışmış gibi. Kâinatın merkezi enerjisiyle devasa bir ayna. Binlerce kalabalığın içinden ateşe koşan pervaneler gibi. Burada yanmak değil pervanenin hissiyatı dokunduğun an yeniden saf bir şekilde doğmak gibi. Bir an o kadar yaklaştım ki Kâbe'ye kalabalıklar yok oldu. Sadece kâinatın merkezi Allah ve ben. Kâbe'nin duvarını öptüm. Elimi koydum. Ben benden geçtim. Kelimelerle izahı yok. Kâinatın içinde yok oldum.



ELİMDE MİS GİBİ KÂBE'NİN KOKUSU

7'NCİ şaftımızla nafile tavafını tamamladığımızda gönlümüzde huzur, tevhid, elimde Kâbe'nin kokusu. Tarif edecek olursam mis gibi gül kokusu. Hz. Muhammed'in kokusu. Ardından tavaf namazımızı kıldık Meltem hocamla Kâbe tam karşımızda. Namazda duaları sesli okudu Meltem hoca. Öyle güzel ki sesi. Gönüller, başımız secdedeyken bir kez daha coştu.



GÖNLÜM KUŞ OLUP UÇTU

Yeniden üçüncü şafta geçerken Kâbe etrafında dönmeye kalbim, delicesine çarpıyordu. Kalabalıktan adım atmak bile imkansız iken gönlüm kuş olup uçuyordu.