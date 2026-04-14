Muş’ta akılalmaz olay: Midesinden çıkanlar şoke etti!

Giriş Tarihi: 14.04.2026 19:10

Muş'ta polis ekiplerince durdurulan bir otobüste yapılan aramada şüphelenilen bir şahıs ekipler tarafından kontrol altına alınırken, hastane muayenesinde midesinden 804 gram afyon sakızı ele geçirildi. Şüpheli şahıs ise işlemlerinin ardından tutuklandı.

İHA
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Ekipler tarafından durdurulan otobüste bulunan yabancı uyruklu bir şahsın hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine, şahıs kontrol altına alındı. Şüphelinin hastanede yapılan muayenesinde ve radyolojik görüntülemede midesinde yabancı cisimler tespit edildi. Yapılan tıbbi müdahaleler neticesinde 118 kapsül halinde toplam 804 gram afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

