Muş’ta ’arazi’ cinayetinde yeni gelişme: Üvey annesini öldürmüştü!

Kaddafi Gören hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ağrı'da Patnos Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanan Kaddafi Gören, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın eylemini 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezayı 23 yıla indirdi. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini de değerlendiren mahkeme, 'takdiri indirim' (iyi hal indirimi) ile cezayı 19 yıl 2 ay hapse düşürdü. Heyet ayrıca sanığa 'ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma' suçundan da 10 ay hapis ve 25 gün adli para cezası verdi.