Haberler Yaşam Haberleri Muş'ta aynı otomobilde bulunan 4 kız kardeş kaza geçirdi: 1 ölü
Giriş Tarihi: 16.05.2026 02:58

Muş'ta aynı otomobilde bulunan 4 kız kardeş kaza geçirdi: 1 ölü

Muş-Bitlis kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atarak yol kenarındaki un fabrikasının duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kız kardeş yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.

İHA
Muş’ta aynı otomobilde bulunan 4 kız kardeş kaza geçirdi: 1 ölü
  • ABONE OL

Kaza, Muş-Bitlis kara yolu Karaağaç Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.N. yönetimindeki 49 AR 902 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan un fabrikasının duvarına çarparak durabildi.

Kazada sürücü T.N. (20) ağır yaralanırken, araçta bulunan kız kardeşleri N.N. (18), R.N. (14) ve H.N. (15) de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan sürücü T.N.'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#MUŞ #BİTLİS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Muş'ta aynı otomobilde bulunan 4 kız kardeş kaza geçirdi: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA