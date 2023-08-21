Muş’ta cinayet zanlısı yakalandı

Muş'ta iki aile arasında silahlı kavgada bir kişi ölümü ile sonuçlanan olayının zanlıları tutuklandı. Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bulanık ilçesi Örenkent Köyünde iki aile arasında ailevi nedenlerle çıkan silahlı kavga sonucu E.K isimli şahıs Ateşli silahla vurulması sonucu hayatını kaybetmiştir. İl Jandarma Komutanlığına bağlı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı ve suç araştırma Timi (JASAT) ekiplerince Müşterek yapılan çalışmalar neticesinde, olayın şüphelilerinden O.K, V.K ve B.K isimli şüpheliler, olayda kullanmış oldukları silahlarla yakalanmışlardır." denildi.

Açıklamanın devamında şunları kaydetti; "Olaya karışan Cinayet zanlılarından olan firari V.K isimli şahıs JASAT dedektifleri tarafından yapılan sıkı takip ve araştırmalar sonucunda, şüphelinin Malazgirt ilçesi Aynalı hoca Köyünde olduğu tespit edilmiş. Malazgirt İlçe. Jandarma Komutanlığı ile koordine kurularak şüpheli saklanmış olduğu evin deposunda yakalanmıştır. Öldürme olayı şüphelerinden V.K O.K, V.K ve B.K isimli şahıslar sevk edildikleri Adli Makamlarca tutuklanarak Cezaevine konulmuştur."