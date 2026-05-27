Muş’ta dereye düşerek kaybolmuştu: Gülsima Yıldız’dan acı haber geldi!

Giriş Tarihi: 27.05.2026 14:32

Muş'un Cevizlidere köyünde köprüden geçerken dengesini kaybederek dereye düşen Gülsima Yıldız’dan 8 gün sonra acı haber geldi. AFAD, Jandarma ve sivil toplum kuruluşlarından 150 personelle, İHA ve dronlarla yürütülen yoğun arama çalışmaları sonucunda, talihsiz kadının cansız bedeni düştüğü yerden 4 kilometre uzaklıktaki Balcılar köyünde bulundu.

Köy yakınlarındaki köprüden geçerken dengesini kaybederek suya düşen Gülsima Yıldız için AFAD, jandarma, UMKE, Kızılay, sivil toplum kuruluşları, güvenlik korucuları, su altı arama kurtarma ekipleri ve köylülerin katılımıyla arama çalışması yürütüldü.

150 PERSONEL ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

AFAD koordinesinde yaklaşık 150 personelle yürütülen, insansız hava aracı (İHA) ve 6 dronun da kullanıldığı çalışmalarda ekipler, tüm noktaları titizlikle kontrol etti.

4 KİLOMETRE UZAKLIKTA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çalışmalar sonucunda Yıldız'ın cansız bedeni, öğle saatlerinde kaybolduğu noktadan yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Balcılar köyünde, köprünün altında dalgıç ekiplerince bulundu. Cenaze, otopsi işlemleri için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

