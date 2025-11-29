Muş’ta eski eşi tarafından vurulmuştu! Acılı kızı konuştu: Belgenin üstünde annemin kanı var!

Görseldeki: Yasemin Durbak

O belgenin üstünde annemin uzaklaştırma kararı aldırdığı adam tarafından, yaralandığındaki kanı var. Annemin yanında ben yoktum ama olsaydım beni de vurabilirdi. Doktorlar çok uğraştı ama annemin sol bacağı kesilmek zorunda kaldı. Başına bir şey gelir diye korkuyorum. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.