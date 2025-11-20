Haberler Yaşam Haberleri Muş'ta eski koca vahşeti: pompalı tüfekle saldırdı
Muş’un Yeşilyurt Mahallesi’nde boşandığı eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Yasemin D. ağır yaralandı. Ağır yaralanan kadın 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından halde hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Muş'un Yeşilyurt Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olay, mahalle sakinlerinde büyük paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yasemin D.'nin kırmızı alanda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis ekipleri saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Zanlı kaçarken silahı ile birlikte telefon kamerasına yakalandı.

