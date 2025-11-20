Muş’ta eski koca vahşeti: pompalı tüfekle saldırdı

Muş'un Yeşilyurt Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olay, mahalle sakinlerinde büyük paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yasemin D.'nin kırmızı alanda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis ekipleri saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Zanlı kaçarken silahı ile birlikte telefon kamerasına yakalandı.