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Giriş Tarihi: 5.12.2022 13:40

Muş'ta köpek dövüştürenlere para cezası

Muş'un Varto ilçesinde, köpek dövüştüren 2 kişi ile bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden 1 kişiye, toplam 28 bin 602 TL ceza uygulandı.

DHA
Muş’ta köpek dövüştürenlere para cezası

Güzelkent köyündeki boş arazide 2 kişi, 24 Kasım'da, kendi köpekleri ile başıboş köpeği dövüştürdü. Başıboş köpek, sahiplerinin yönlendirdiği köpeklerin saldırısına uğradı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen bu anlar, tepki çekti. İhbarla çalışma başlatan jandarma ekipleri, köpekleri dövüştüren 2 kişi ile görüntü çeken 1 kişiyi gözaltına aldı. İşlemleri sonrası 3 kişi, adliyeye sevk edilirken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce toplam 28 bin 602 TL ceza kesildi.

KÖPEKLER, ERZURUM HAYVAN BARINAĞI'NA TESLİM EDİLECEK
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada ise "Varto ilçesi Güzelkent Köyünde 04 Aralık 2022 tarihinde köpek dövüşü yaptırıldığı ihbarının alınması üzerine Çaylar Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan araştırma sonucu Güzelkent köyünde 3 şahsın kendilerine ait kangal cinsi köpekleri 24 Kasım 2022 tarihinde dövüştürerek video kaydına aldıkları tespit edilmiş olup şüpheli şahıslar gözaltına alınmış, haklarında Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından (9534 x 3) 28602 TL idari para cezası uygulanmış ve adli tahkikata başlanmıştır. Söz konusu köpekler, Erzurum Hayvan Barınağı'na teslim edilecektir" denildi.

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Muş'ta köpek dövüştürenlere para cezası
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