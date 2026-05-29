Giriş Tarihi: 29.05.2026 14:49 Son Güncelleme: 29.05.2026 15:18

Muş’ta korku filmlerini aratmayan olay! Yılanlar tüm evi sardı: 'Bazılarının boyları 3 metre'

Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan bir aile evlerini yılanların basmasıyla kabus dolu günler yaşadığını anlattı. Bazı yılanların boylarının 3 metreyi aştığını iddia eden aile eve giremediklerini söylerken bölgede yılan sayısının her geçen gün arttığını ifade etti. İşte detaylar…

Ailenin iddiasına göre yılanlar zaman zaman tuvalet giderinden, zaman zaman ise kapının açık kalması durumunda doğrudan evin içine giriyor.

'GECELERİ RAHAT UYUYAMIYORUZ'

Uzun süredir yılanlarla mücadele ettiklerini belirten ev sakinleri, bazı günler evin içerisinden iki yılan çıkardıklarını söyledi. Özellikle çocukların bulunduğu evde tedirginlik yaşadıklarını ifade eden aile, geceleri rahat uyuyamadıklarını dile getirdi.

'BAZILARININ BOYLARI 3 METRE'

Evin temel kısmındaki boşluklar ve çatlaklarda çok sayıda yılan görüldüğünü belirten vatandaşlar, bazı yılanların yaklaşık 3 metre uzunluğunda olduğunu öne sürdü. Evin çevresinde ve duvar diplerinde sık sık ortaya çıkan yılanlar nedeniyle aile üyeleri dışarı çıkarken ve eve girerken dikkatli davranmak zorunda kaldıklarını söyledi.

BÖLGEDE YILAN SAYISI ARTIYOR

Mahalle sakinleri de bölgede son dönemde yılan sayısında artış yaşandığını belirterek, yetkililerden inceleme yapılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Yılanların görüldüğü evde yaşayan aile, yaşadıkları korkunun son bulması için destek beklediklerini ifade etti.

