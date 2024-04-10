Muş’ta meydana gelen kavgada 1’i muhtar 2 kişi öldü

Olay, bugün bayram namazının ardından Korkut ilçesi Akyıldız köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Akyıldız köyünde ikamet eden Muzaffer Özkan ve üç oğlu bayram namazı sonrası köy muhtarı Ferit Yasit'in (54) evine doğru gitti. Kapının önünde husumetlisi olduğu söylenen Muzaffer Özkan ve üç oğlunu silahlı saldırısına uğrayan muhtar Yasit, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, muhtar Ferit Yasit Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını Muhtar Yasit, hayatını kaybetti. Muş devlet hastanesi morguna getirilen Yasit Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan otopsinin ardından cenazesi köyü gönderildi.

Olaydan sonra kaçan zanlılar, jandarma ekipleri tarafından kıstırıldı. Kaçan zanlılar daha sonra jandarma ekiplerine ateş etti. Zanlılardan henüz ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralanırken baba M.Ö ise kafasına sıkarak intihar etti.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.