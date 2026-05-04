Muş'ta şiddetli yağış sonrası köy sular altında kaldı
Giriş Tarihi: 4.05.2026 19:46 Son Güncelleme: 4.05.2026 20:03

Muş’ta şiddetli yağış sonrası köy sular altında kaldı

Muş’un Varto ilçesine bağlı Ölçekli köyünde aniden bastıran sağanak yağışta akarsuyun taşması sonucu evler, tarım arazileri ve yollar sular altında kaldı.

İHA
Varto ilçesine bağlı Ölçekli köyünde etkili olan sağanak yağmurun ardından akarsular taşarken, köyde birçok nokta suyla kaplandı. Yoğun yağış nedeniyle debisi artan akarsuyun taşması sonucu köydeki bazı evleri su basarken, tarım arazileri de zarar gördü. Köy yollarının da su altında kaldığı bölgede ulaşımda aksamalar yaşandı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede hasar tespit çalışmalarının yapılması bekleniyor.


Yaşanan taşkının ardından köyde maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

