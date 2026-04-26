Haberler Yaşam Haberleri Muş'ta yolcu minibüsü dere yatağına yuvarlandı: 16 yaralı!
Giriş Tarihi: 26.04.2026 12:55

Muş-Bulanık kara yolunda seyir halindeki yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken yaralı 16 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muş'ta yolcu minibüsünün dere yatağına yuvarlanması sonucu 16 kişi yaralandı. Kaza, Muş-Bulanık kara yolu Korkut Karakale mevkiinde meydana geldi. 49 ABM 490 plakalı yolcu minibüsü, Muş istikametinden Bulanık yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcular, ekipler ile çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

16 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 16 kişi, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi ile Korkut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

