Mustafa Demir’in acı günü

Eski Fatih Belediye Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in babası Mehmet Hanefi Demir'in Salı günü akşam saatlerinde vefat ettiği öğrenildi. Mustafa Demir'in babasının cenazesinin Çarşamba günü öğle namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi. Öte yandan vefat haberini alan belediye başkanları ve milletvekilleri Demir için taziye mesajları yayımladı.



*Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan: AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mustafa Demir'in babası Mehmet Hanefi Demir'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; Vekilimize ve kederli ailesine başsağlığı diliyorum.



*Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta: İstanbul Milletvekilimiz, Fatih'in önceki dönem belediye başkanı Mustafa Demir'in abası Mehmet Hanefi Demir'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

*Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Mustafa Demir'in ahirete irtihal eden babası Mehmet Hanefi Demir'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ederim. Kabri nur, mekânı cennet olsun.



*Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekilimiz Mustafa Demir'in babası Mehmet Hanefi Demir'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine sabırlar diliyorum.



*Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: İstanbul Milletvekilimiz Sayın. Mustafa Demir'in muhterem babası Mehmet Hanefi amcamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin ve yakınlarının başı sağ olsun. Mevlam mekânını cennet eylesin.



*Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü: İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mustafa Demir'in kıymetli babası Mehmet Hanefi Bey'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum amcamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah.

*AK Parti Kars Milletvekili: İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mustafa Demir'in ahirete irtihal eden babası Mehmet Hanefi beye Allah'tan rahmet; Vekilimize, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, makamı alî olsun inşallah.



*AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora: AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mustafa DEMİR abimizin muhterem babasının vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum.



*AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal: AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mustafa Demir'in kıymetli babası Mehmet Hanefi Demir'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet; vekilimize ve ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.