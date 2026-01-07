Mustafa Fırat Taşolar kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yeni Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar





İçişleri Bakanlığının 2009 yılı kararnamesiyle Karabük ili Ovacık ilçesine, 2012 kararnamesiyle Aşkale ilçesine atandı. Aşkale Kaymakamlığını yürütürken Vecdi GÖNÜL Güvenlik Hizmet Ödülüyle yılın kaymakamı seçildi. İçişleri Bakanlığının 2015 yılı kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne, 2017 yılında da Daire Başkanlığına atandı.12 Ağustos 2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Göç İdaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak atandı.



9 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığı Çankırı Valiliği görevine 17 Ağustos 2023 tarihinde başladı.

Evli ve iki çocuk babası olan TAŞOLAR İngilizce bilmektedir.