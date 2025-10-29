Haberler Yaşam Haberleri Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül’e şok gözaltı
Giriş Tarihi: 29.10.2025 13:46

Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül’e şok gözaltı

Antalya'da eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, ilçedeki bir esnafın şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 'Nüfuz ticareti' ve 'Dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül’e şok gözaltı

Kemer'de 2 işletmesi bulunan esnaf M.N.A., eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün kendisiyle irtibat kurarak iş yerlerinden biriyle ilgili dava bulunduğunu, davaya rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını, sorun yaşamaması için bu kişiyle olumlu rapor yazılması hususunda görüştüğünü, 10 bin dolar karşılığında anlaşıp, 500 dolarını da kendi adına söylediğini, kalan paranın da raporun yazımına müteakip talep edileceğini, aksi halde sorun yaşayacağını söylediğini, Mustafa Gül'ün iş yerinin çevresine gelip fotoğraf çektiğini ve bu nedenlerle tedirginlik duyduğunu beyan ederek şikayetçi oldu.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Gelişmelerin ardından Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. M.N.A.'nın seri numaraları alınan banknotları teslim etmesinin ardından Mustafa Gül'ün evinde arama yapıldı. Aramalarda seri numaraları alınan paralar ele geçirildi. Eski Belediye Başkanı Mustafa Gül 'Nüfuz ticareti' ve 'Dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı. Gül'ün kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül’e şok gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz