Mustafa olmadan ilk bayram

Aksaray'da kuzeninin rahatsız ettiği gerekçesiyle konuşmaya gittiği R.T. (16) tarafından bıçaklanarak öldürülen Mustafa Yağız Edik'in(16) babası Osman Edik (47), oğlu olmadan ilk bayramını geçirdi. Baba Mustafa Edik, yaptığı paylaşımda, "Sensiz geçen ilk bayram. Rabb'im bizi cennetinde kavuşturacağı güne kadar seni Rabb'ime emanet ediyorum" dedi. Edik bir diğer paylaşımında ise "Bütün çocukların geleceği için adalet istiyoruz. Katil katildir, çocuk çocuktur. Çocuk dediğin katil olmaz, katil dediğin çocuk" dedi.