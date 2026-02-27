Mustafa Sandal’ın şoförü Emre Battal tutuklandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanan ve yer temin edenlere yönelik operasyonları sürüyor. Yürütülen çalışmalar neticesinde son olarak Mustafa Sandal'ın şoförü Emre Battal gözaltına alındı.
EVİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu Battal'ın evinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeye rastlandı. Öte yandan, dijital materyallerindeki incelemelerde de uyuşturucu maddeler ortaya çıktı.
TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Battal, 'uyuşturucu madde kullanmak ve temin etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.