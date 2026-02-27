Haberler Yaşam Haberleri Mustafa Sandal'ın şoförü Emre Battal tutuklandı
Giriş Tarihi: 27.02.2026 20:10

Mustafa Sandal'ın şoförü Emre Battal tutuklandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuya yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda Mustafa Sandal'ın şoförü Emre Battal 'uyuşturucu madde kullanmak ve temin etmek' suçundan tutuklandı.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Mustafa Sandal’ın şoförü Emre Battal tutuklandı
  • ABONE OL

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanan ve yer temin edenlere yönelik operasyonları sürüyor. Yürütülen çalışmalar neticesinde son olarak Mustafa Sandal'ın şoförü Emre Battal gözaltına alındı.

EVİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu Battal'ın evinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeye rastlandı. Öte yandan, dijital materyallerindeki incelemelerde de uyuşturucu maddeler ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Battal, 'uyuşturucu madde kullanmak ve temin etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Mustafa Sandal'ın şoförü Emre Battal tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz