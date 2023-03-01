Müstehap Ne Demek? Dinde Müstehap Nedir, Örnekleri Neler?

Müstehap ne demek araştırmasında öncelikli olarak kısa bir sözlük araştırması yapabilirsiniz. Sözlükte kelimenin temel olarak hangi anlamı ifade ettiğini bulacaksınız. Yapılan araştırmanın tasavvuf alanında yapılmasında fayda vardır. Dinde müstehap nedir? Müstehap örnekleri, konunun anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Müstehap örnekleri ile birlikte konunun merak edilen sorularının cevapları yazımızın devamında.

Müstehap Ne Demek?

İslami terimler arasında en çok kullanılan terimler haram, helal, vacip, sünnet gibi terimlerdir. Bunların yanında müstehap kelimesi de yer alsa da bu kelime birçok kişi tarafından bilinmez. İslamiyeti doğru anlamak ve ibadetleri tam anlamıyla yapmak, bu terimleri doğru şekilde anlamakla mümkündür.

Müstehap kelimesinin sözlük anlamı "sevilen, beğenilen" demektir. Bazı kaynaklarda müstehap kelimesinin eşanlamlısı olarak edeb ve mendub kelimeleri de kullanılmıştır. Müstehap dinimizde efal-i mükellef olarak bilinen davranışlar için kullanılır. Bu kavram, buluğ çağına erişmiş olan her bireyin yapması gereken eylemleri ifade etmek için kullanılır. Dinin daha hassas yaşanmasını ifade eden tüm davranışları müstehap olarak adlandırabiliriz.

Müstehap Örnekleri Neler?

İslamiyete göre müstehap olan ibadetlerin Allah'ı hoşnut ettiği kabul edilir. Müstehap eylemler sevaptır ancak yapılmazsa da günah olmaz. Din alimleri bu tip ibadetlerin yapılmasını tavsiye etmişlerdir. Müstehap örnekleri bilinerek konu çok daha iyi şekilde anlaşılabilir.