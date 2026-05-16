Haberler Yaşam Haberleri Müşteri ayrımcılığı pahalıya patladı
Giriş Tarihi: 16.05.2026

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Antalya'daki bir otele rezervasyon başvurusu yapan bir vatandaş, tek başına erkek müşteri kabul edilmeyeceğinin belirtilmesi üzerine Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvurdu. TİHEK'in incelemesi neticesinde başvurucunun sunduğu video kayıtları değerlendirildi. TİHEK, otelin cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar vererek işletme hakkında 256 bin 357 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kurul kararında, herkesin yasa önünde eşit olduğu ve hiçbir ayrım gözetilmeksizin eşit korumadan yararlanma hakkına sahip bulunduğu vurgulandı.

