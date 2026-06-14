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Giriş Tarihi: 14.06.2026

Müstesna musiki arşivi çevrimiçi

Semih KARA Semih KARA
Müstesna musiki arşivi çevrimiçi
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KLASİK Türk Musikisi'nin üstadlarından Cüneyd Kosal'ın musiki arşivi çevrimiçi kullanıma açıldı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İshak Demir ve İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi) Başkanı Prof. Dr. Murtaza Bedir'in katılımıyla düzenlenen programa sanatseverler katıldı. İSAM Başkanı Prof. Dr. Murteza Bedir, konuşmasında, "Bu arşiv, Türk musikisinin neredeyse bütün zenginliğini bünyesinde toplayan müstesna bir kaynak. Bu devasa birikim, İSAM arşiv sitesi üzerinden test yayınına açılmış durumda. Dünyanın her yerinden araştırmacılar ve sanatçılar, musiki arşivimize uluslararası standartlarda kolayca erişebilecek" dedi.

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