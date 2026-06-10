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Giriş Tarihi: 10.06.2026

Müteahhidin öldürüldüğü ortaya çıktı

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Müteahhidin öldürüldüğü ortaya çıktı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde 2014'te meydana gelen ve faili meçhul olarak kalan cinayet dosyasında önemli bir gelişme yaşandı. Sahibi olduğu inşaatın şantiyesindeki bekçi kulübesinde piknik tüpünün patlaması sonucu yanmış halde cesedi bulunan Şeref Kocabıyık'ın (56) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Otopsi raporunda göğüs bölgesinde 2 tane kesici delici alet yarasına rastlanan ve ölümünün göğüs içi organ harabiyeti sonucu meydana geldiği belirten Kocabıyık'ın, vücudundaki yanıkların ise ölümünden sonra oluştuğu ifade edildi. Müteahhidin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, o dönem şantiyede çalıştığı belirlenen 4 Suriyeli şüpheli yakalandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ANTALYA #KEPEZ

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Müteahhidin öldürüldüğü ortaya çıktı
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