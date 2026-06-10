Müteahhidin öldürüldüğü ortaya çıktı

Antalya
'nın Kepez
ilçesinde 2014'te meydana gelen ve faili meçhul olarak kalan cinayet dosyasında önemli bir gelişme yaşandı. Sahibi olduğu inşaatın şantiyesindeki bekçi kulübesinde piknik tüpünün patlaması sonucu yanmış halde cesedi bulunan Şeref Kocabıyık'ın (56) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Otopsi raporunda göğüs bölgesinde 2 tane kesici delici alet yarasına rastlanan ve ölümünün göğüs içi organ harabiyeti sonucu meydana geldiği belirten Kocabıyık'ın, vücudundaki yanıkların ise ölümünden sonra oluştuğu ifade edildi. Müteahhidin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, o dönem şantiyede çalıştığı belirlenen 4 Suriyeli şüpheli yakalandı.