Mütefekkir, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak D&R Rize okurları ile buluşacak

Türkiye'nin en büyük kitap platformu D&R, imza günleri ve kitap lansmanlarıyla okurları en sevdikleri yazarlarla buluşturmaya devam ediyor. Gelenekselleşmiş yazar okur buluşmaları kapsamında D&R, bu kez gazeteci ve yazar Sadık Albayrak'ı ağırlıyor. Albayrak, Türkiye'nin siyasi ve fikri tarihinin önemli meselelerini belgeler ışığında ele aldığı iki temel eseri "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu"nu 23 Ekim Perşembe günü saat 14:00'te D&R Rize Şimal'de okurları için imzalayacak.

Okuyucularına düşünsel bir yolculuk sunarak gerçeğin izini süren Albayrak, kitaplarını imzalamanın yanı sıra kaleme aldığı eserler üzerine gerçekleştireceği söyleşi ile fikir dünyasına ışık tutmak isteyenlere seslenecek.

"Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" hakkında:

Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası, kökleri Meşrutiyet devrine kadar uzanan önemli tartışmaları belgeler ışığında bir araya getiren temel bir eserdir. Kitap, özellikle Meşrutiyet'in ilanı ile başlayan tartışmalarda daha çok İslami heyecan duyup meşihat, şeriat ve tarikat konularında fikir beyanında bulunmuş yazar ve siyasi düşünürlerin görüşlerine yer verirken, ülkemizde yorumların cezalandırıldığı dönemleri temel kaynaklar eşliğinde ele almaktadır. Medrese Yayınevi'nin haziran ayı içerisinde raflara çıkardığı Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu ise kökleri Tanzimat devrine dayanan İslamcılık tartışmasının geçirdiği safhaları, konunun önemli isimlerinin yazışmalarına, gazete/dergi makalelerine ve neşrettikleri kitaplara misaller vererek derli toplu bir şekilde okurun gündemine getirmektedir.