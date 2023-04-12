Haberler Yaşam Haberleri Mütemmim Cüz Ne Demek? Hukukta Mütemmim Cüz Nedir, Sevgiliye Kullanılır Mı?
Giriş Tarihi: 12.4.2023 11:33 Son Güncelleme: 12.4.2023 11:33

Mütemmim Cüz Ne Demek? Hukukta Mütemmim Cüz Nedir, Sevgiliye Kullanılır Mı?

Başta hukuk olmak üzere farklı alanlarda da kullanılan bir terim olan mütemmim cüz ne demek diye araştıranlar olabilir. Hukukta mütemmim cüz nedir diyenler için bu ifade, bir şeye temel olarak sahip olan kişinin, diğer tamamlayıcı parçalar üzerinde de hak sahibi olduğunu açıklar. Günlük hayatta mütemmim cüz sevgiliye kullanılır mı? Mütemmim cüz Arapça mı, hangi dil?

Mütemmim Cüz Ne Demek? Hukukta Mütemmim Cüz Nedir, Sevgiliye Kullanılır Mı?

Mütemmim cüz ne demek diyenler, tamamlayıcı parçalar anlamına geldiğini öğrenmelidir. Hukukta mütemmim cüz nedir diye soranlar için ise bu, bir şeye tüm parçaları ile birlikte sahip olmayı ifade eder. Mütemmim cüz sevgiliye kullanılır mı sorusuna yanıt arayanlar, bunun iltifat olarak kullanılan sevgi sözcüklerinden biri olduğunu bilmelidir. Türkçeye ait olmadığını düşünenler, mütemmim cüz Arapça mı diye sorar. Peki mütemmim cüz hangi dil?

Mütemmim Cüz Ne Demektir?

Türkçeye Arapçadan geçen bir sözcük olan mütemmim متمّم, "bütünleyici ve tamamlayıcı" anlamlarına sahiptir. Cüz ise Arapça جزء şeklinde ifade edilir ve "bölüm", "kısım", "parça" gibi mânâlara gelir. Hukuk literatüründe yer alan bir kavram olan mütemmim cüz, herhangi bir bütünü tamamlayan ve oluşturan parçaya verilen addır. Mütemmim cüz ile ilgili olarak Türk Medeni Kanunu'nun 4721 sayılı ve 684. maddesinde, "Bir şeye malik olan kimse, o şeyin bütünleyici parçalarına da malik olur." ifadesine yer verilmiştir. Hukukta mütemmim cüz olmanın sonuçları ile ilgili bazı detaylar bulunur.

1.Esas olan şey üzerinde hak sahibi olan, tüm parçalar konusunda da söz sahibidir.

2.Esas şey ile ilgili tüm haklar, bütünleyici parçalarda da aynıdır.

3.Bütünleyici parçaları kapsayan ve önceden bulunan benzer haklar son bulur.

4.Bütünleyici parçanın, esas olandan ayrı bir şekilde temliki tasarrufa konu olması söz konusu değildir.

5.Temel şeyden tamamen ayrılan bütünleyici parçaların, önceki hak sahibinin mülkiyetine girmesi durumu yoktur. Eskiden olan hakların yeniden ortaya çıkması söz konusu değildir.

6.Bütünleyici parçalar, temel unsurdan ayrı da olsa borç işlemlerinin konusu olabilirler.

Mütemmim Cüz Sevgiliye Söylenir mi?

Sözcük anlamı olarak tamamlayıcı, ayrılmaz, bütünleyici parça anlamına gelen mütemmim cüz, aşık çiftlerin ve sürekli yan yana olan kişilerin birbirlerine hitap ederken kullandıkları bir ifadedir. Günümüzde çok sık kullanılmasa da eski Türkçede daha yaygın olarak karşılaşılan bir sözcüktür.

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Mütemmim Cüz Ne Demek? Hukukta Mütemmim Cüz Nedir, Sevgiliye Kullanılır Mı?
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