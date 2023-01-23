Müteselsil Ne Demek? Hukukta Müteselsil Kefil, Sorumluluk, Borçluluk Ne Anlama Gelir?

Müteselsil kavramı günlük hayatta çok sık karşılaşmadığımız bir hukuk terimidir. Hukuk dışında ticaret alanında da sıklıkla kullanılan müteselsil ne demek sorusu internette çok sık araştırılmıştır. Zincirleme anlamına gelen müteselsil kavramı, hukukta ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Farklı anlamlara da gelen müteselsil pek çok kavramla beraber kullanılmıştır. Müteselsil kavramı hukukta kefil, sorumluluk ve borçluluk gibi kavramlarla da kullanılmış ve pek çok kişi bunların ne anlama geldiği sorusu hakkında araştırma yapmıştır. Müteselsil kelimesini araştıranlar, bu sözcüğün kökeninin nereden geldiğini de merak etmiştir. Peki dilimize Arapçadan gelen müteselsil ne demek? Bu yazımızda sizler için merak edilen bu sorulara yer verdik.

Müteselsil Ne Demek?

Hukukta karşılaşılan müteselsil sözcüğünün ne demek olduğu internette de araştırılmıştır. Dilimize Arapçadan geçen müteselsil, "slsl" kökünden türemiş ve zincirleme, birbirini takip eden anlamlarına gelmiştir. Hukukta kullanılan müteselsil sorumluluk ise, birden fazla kişinin aynı borçtan sorumlu olduğunu anlatan bir zincirleme borç ilişkisidir. Kimi yargıtay kararlarında dayanışmalı sorumluluk olarak da ifade edilen müteselsil sorumluluk, kanunda yer alan bir düzenleme sebebi veya taraflar arasında bir anlaşmadan kaynaklı olabilir. Müteselsil sorumluluk ile alacaklılar güvence altına da alınmıştır. Hukukta müteselsil sorumluluğun olması için bir alacaklı ve en az iki borçlunun olması gerekir. Bu duruma örnek olarak üç kişinin bir kişiye borcu olduğunda, alacaklı onlar arasında bir kişiden borç tahsil edebilir. Diğer iki kişi ise müteselsil sorumluluk etrafında borcun tamamını ödeyen kişiye borçlanır.

Hukukta Müteselsil Kefil Ne Demek?

Hukukta çok sık karşılaşılan müteselsil kefil kavramının ne demek olduğu da merak edilen konular arasındadır. Müteselsil kefilde ise borcun ödenmesinde borçlu gibi sorumluluğu olan kişidir. Burada borçluya kefil olan kişi, bunu kabul etmiş olur. Alacaklı bu durumda direkt asıl borçluya başvurmadan kefil aleyhine takibe geçmesi durumu söz konusudur. Buna ise "borçluların ortak sorumluluğu" denilmiştir. Pek çok kişi borca kefil olduğu durumda, her birisi kendi payı için adi kefil gibi, diğerleri için de kefile kefil gibi sorumlu olur. Borçluyla veya kendi aralarında müteselsil kefil olarak yükümlülük altına giren kişilerin her biri borcun tamamından sorumludur.

Hukukta Müteselsil Borç Nedir?

Hukukta ağırlıklı olarak kullanılan müteselsil borç ne demek sorusunu soran kişiler, bunun için internete başvurmuştur. Zincirleme anlamına gelen müteselsil kavramının yanı sıra müteselsil borç, birbirinin devamı olan bir borcun ödenmesinde sorumlu olan kişileri ifade eder. Birden çok kimsenin birbirine kefil olarak aldıkları borcun ödenmesinde, her birinin ayrı ayrı ve tümünden sorumlu oldukları borçtur. Müteselsil borç, alacaklının istediği borçluya borcunun tamamının iflasını talep edebildiği, borçluların her birinin de alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu olduğu borç ilişkisidir.