Mutlu ailenin temeli evlilik eğitimiyle atılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik fonu kapsamında evlilik kredisinden yararlanan genç çiftler için kurduğu internet sitesinde evlilik ve aile hayatına ilişkin birçok eğitim içeriği sunuyor. Evlilik kredisinden yararlanacak gençlere özel olarak hazırlanan internet sitesinde 6 alanda toplam 32 başlıkta kapsamlı bir eğitim veriliyor. Aynı zamanda genç çiftler, evlilik kredisine başvuru koşullarına ve tek tıkla başvuru imkânına da ulaşabiliyor.İlk dersi "Güçlü aileyi nasıl kurarım?" olan eğitimlerde, Aile Eğitim ve İletişim Alanı, Hukuk Alanı, İktisat alanı, Medya Alanı Sağlık Alanı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı konuları işleniyor. İnternet sitesinde, 6 alanda toplam 32 başlıkta anlatılan güçlü aile modeli, aile kurma hazırlığında olanlara yol gösteriyor. Aile Eğitim ve İletişim Alanı, Hukuk Alanı, İktisat alanı, Medya Alanı Sağlık Alanı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı başlıklarında ayrıntılı bilgilendirme yapılıyor. "Neden çocuk sahibi olmayı istedim?", "Eşinize sevginizi nasıl gösteriyorsunuz?", "Eşinizin saygı konusunda sizden beklentileri ne olabilir?", "Ev işlerini nasıl paylaşacaksınız?", "Ev içi harcamalardan kim sorumlu olacak?", "Ailelerle ilişkiler nasıl olacak?" gibi sorular çiftlerin daha bilinçli ve sağlıklı bir evlilik hayatı kurmasını sağlamayı amaçlıyor.İşte evlilik eğitiminden bazı sorular ve cevapları:Hayat arkadaşımı nasıl seçerim? Hayat arkadaşı seçerken, kişinin önce kendisini tanıması önemlidir. Eş seçiminde, kişilerin toplumsal bakış açıları, alışkanlıkları, sahip oldukları değerler, hayat görüşleri, siyasi fikirleri ve aile yapılarındaki benzerlikler mutlu bir evlilikte rol oynar. Kişi, evlenmeden önce kendisine "Kendimi evlenmeye hazır hissediyor muyum?, Evleneceğim kişiyle sağlıklı bir aile ortamı oluşturabilir miyim?, Evlenmeden önce birbirimizi tanımaya yeterli vaktimiz oldu mu?" gibi sorular sormalıdır.Kriz durumunda 'Boşanma olgusuna' yaklaşım nasıl olmalı? Çiftler her ne kadar evlilik hayatına boşanma düşüncesiyle başlamasa da bazı durumlar çiftleri boşanma düşüncesiyle karşı karşıya getirebilir. Her ilişkide olabileceği gibi evlilikte de iniş çıkışların olması doğaldır. Çiftleri boşanma sürecine götüren asıl sebep çatışmalar değil, tartışmalar esnasında sergilenen davranışlardır. Bu tür tartışmalarda, tavırda öfkeyi azaltmak, kırıcı olmamaya özen göstermek, eşin hatalarına değil probleme odaklanmak ve gerekirse uzman yardımı almak evliliklerin kurtarıcısı olabilir.Doğumdan sonra eşler birbirine nasıl destek olmalı? Çiftler, çocuklarını kucaklarına aldıktan sonra yıpratıcı bir dönemle karşı karşıya kalabilir. Annenin 6 hafta süren lohusalık döneminde ise eşlerin birbirine olan desteği oldukça önemlidir. Lohusalık döneminde babaya düşen görev, eşinin doğumdan kaynaklı sızıları esnasında güvende hissetmesini sağlamaktır. Babalar bu dönemde kendisini dışlanmış hissedebilir. Bunu engellemek için annenin, bebeğin bakımında babaya da fırsat vermesi önemlidir.