Müzede Bir Gece konusu nedir, oyuncuları kimler? Müzede Bir Gece filmi ne zaman çekildi?

Ben Stiller, Carla Gugino, Dick Van Dyke gibi oyuncuların yer aldığı Müzede Bir Gece filmi bu akşam televizyon ekranlarına gelmeye hazırlanıyor. Yapımda; Müzede gece bekçisi olarak çalışmaya başlayan Larry'nin yaşadığı fantastik dolu öykü küçük büyük herkesi ekran başına kilitleyecek. Peki, Müzede Bir Gece filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte konuya dair tüm detaylar...

MÜZEDE BİR GECE FİLMİ KONUSU

New York'ta işsiz ve yeni boşanmış olan Larry Daley, tam anlamı ile bir kaybeden konumundadır. Oğlu Nick, babasına dair hayalkırıklığı yaşamaktadır. Larry en sonunda bir müzede gece bekçiliği görevini kabul eder. Bu işe girerken üç tane yaşlı güvenlik görevlisinin yerini alır. Adamlar henüz emekli olmuşlardır.

Larry'nin ilk vardiyasında müzede hiçbir şeyin normal olmadığı açığa çıkar. Tüm heykeller, güneş battıktan sonra canlanarak hareket etmeye başlarlar. O andan itibaren müze tam bir kaosa döner. Bir gece Larry oğlunu da yanında getirir ve paraya ihtiyacı olan diğer emekli güvenlik görevlileri sihirli bir taşı çalmak için müzeye girerler. Larry, bu işle baş edebilmek için tüm tarihi karakterleri organize eder. Suçluları yakalamak ve müzeyi korumak zorundadır.

OYUNCULARI

Ben Stiller,

Carla Gugino,

Dick Van Dyke