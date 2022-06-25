Müzede Bir Gece oyuncuları ve yorumları: Müzede Bir Gece filmi konusu nedir, nerede çekildi?

Tüm heykeller, güneş battıktan sonra canlanarak hareket etmeye başlarlar. O andan itibaren müze tam bir kaosa döner. Bir gece Larry oğlunu da yanında getirir ve paraya ihtiyacı olan diğer emekli güvenlik görevlileri sihirli bir taşı çalmak için müzeye girerler. Larry, bu işle baş edebilmek için tüm tarihi karakterleri organize eder. Suçluları yakalamak ve müzeyi korumak zorundadır.