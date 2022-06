Müzede Bir Gece oyuncuları ve yorumları: Müzede Bir Gece filmi konusu nedir, nerede çekildi?

Müzede Bir Gece konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yabancı yapımlardan biri. 2006 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Shawn Levy otururken başrolde yer alan Ben Stiller oyunculuğu ile izleyenlerden tam not alıyor. Orijinal adıyla Night at the Museum ilginç bir hikayeye odaklanıyor. Müzede Bir Gece oyuncuları ile ödüllü birçok ismi bir araya getiriyor. Peki, Müzede Bir Gece filmi nerede çekildi? İşte tüm merak edilenler…