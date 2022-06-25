Müzede Bir Gece oyuncuları ve yorumları: Müzede Bir Gece filmi konusu nedir, nerede çekildi?

Müzede Bir Gece konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yabancı yapımlardan biri. 2006 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Shawn Levy otururken başrolde yer alan Ben Stiller oyunculuğu ile izleyenlerden tam not alıyor. Orijinal adıyla Night at the Museum ilginç bir hikayeye odaklanıyor. Müzede Bir Gece oyuncuları ile ödüllü birçok ismi bir araya getiriyor. Peki, Müzede Bir Gece filmi nerede çekildi? İşte tüm merak edilenler…
MÜZEDE BİR GECE KONUSU
New York'ta işsiz ve yeni boşanmış olan Larry Daley, tam anlamı ile bir kaybeden konumundadır. Oğlu Nick, babasına dair hayalkırıklığı yaşamaktadır. Larry en sonunda bir müzede gece bekçiliği görevini kabul eder. Bu işe girerken üç tane yaşlı güvenlik görevlisinin yerini alır. Adamlar henüz emekli olmuşlardır. Larry'nin ilk vardiyasında müzede hiçbir şeyin normal olmadığı açığa çıkar.
Tüm heykeller, güneş battıktan sonra canlanarak hareket etmeye başlarlar. O andan itibaren müze tam bir kaosa döner. Bir gece Larry oğlunu da yanında getirir ve paraya ihtiyacı olan diğer emekli güvenlik görevlileri sihirli bir taşı çalmak için müzeye girerler. Larry, bu işle baş edebilmek için tüm tarihi karakterleri organize eder. Suçluları yakalamak ve müzeyi korumak zorundadır.
MÜZEDE BİR GECE OYUNCULARI
Ben Stiller
Robin Williams
Carla Gugino
Dick Van Dyke
Ricky Gervais
Bill Cobbs
Micakey Rooney
Rami Malek
Mizuo Peck
MÜZEDE BİR GECE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmde yer alan Amerikan Doğa Tarihi Müzesi gerçekte ABD New York'ta hizmet vermektedir. 1869 yılında açılan binada 34 milyondan fazla bitki, hayvan, fosil, mineral, kaya, göktaşı, insan kalıntısı ve insan kültürel eseri örneğinin yanı sıra donmuş doku ile genomik ve astrofiziksel veriler için özel koleksiyonlar vardır.