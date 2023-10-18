Müzekart Geçen Yerler - Ankara, İzmir, İstanbul ve Türkiye Genelinde Müzekart Nerelerde Geçerli?

Müzekart, bazı mekanlarda geçerli olan bir üyelik kartıdır ve sahiplerine belirli bir süre boyunca bu yerlere sınırsız giriş hakkı sağlar. 0-17 yaş arası çocuklar, 65 yaş ve üzeri yetişkinler, Engelliler, Gaziler, Şehit yakınlarının ücretsiz alabildiği Müzekart geçen yerler İstanbul, İzmir ve Ankara'da çoğunluktadır. Ankara, İzmir, İstanbul ve Türkiye genelinde müzekart nerelerde geçerli gibi sorulara açıklık getirmek gerekir ise Anıtkabir, Etnografya Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi gibi müzeler de geçerlidir.

Müzekart Geçen Yerler

Türkiye genelinde Müzekart, birçok farklı şehirdeki müze ve ören yerlerinde geçerli olabilir. Müzekart, Türkiye'de gezginler ve tarih meraklıları için çok kullanışlı bir seçenektir. Ancak dikkat etmeniz gereken bazı detaylar olabilir, çünkü farklı Müzekart türleri ve süreleri bulunabilir. Bu nedenle, ziyaret etmeyi düşündüğünüz yerlerde Müzekart'ın geçerli olduğu süre ve koşulları önceden kontrol etmek önemlidir. Müzekart'ın geçerli olduğu bazı yerleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Edirne: Edirne Hıdırlık Tabyası Balkan Tarihi Müzesi, Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi, Edirne Müzesi, Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi,

Bursa ve çevresi: Bursa Yenişehir Şemaki Evi Müzesi, İznik Nilüfer Hatun İmareti Türk İslam Eserleri Müzesi, Kocaeli Av Köşkü Saray Müzesi, Kocaeli Atatürk ve Redif Müzesi, Kocaeli Müzesi, Bilecik Müzesi, Sakarya Müzesi

Aydın: Aydın Didim Ören Yeri, Aydın Milet Ören Yeri, Aydın Milet Müzesi, Aydın Priene Ören Yeri, Aydın Magnesia Ören Yeri, Aydın Alinda Ören Yeri, Aydın Arkeoloji Müzesi, Aydın Alabanda Ören Yeri

Muğla: Muğla Bodrum Antik Tiyatrosu, Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Muğla Bodrum Mausoleium Anıt Müzesi, Muğla Bodrum Mausoleium Anıt Müzesi, Muğla Bodrum Zeki Müren Sanat Müzesi, Muğla Milas Herakleia Ören Yeri, Muğla Milas İassos Balık Pazarı Müzesi, Muğla Milas İassos Ören Yeri, Muğla Milas Euromos Ören Yeri, Muğla Milas Gümüşkesen Anıtı, Muğla Milas Müzesi, Milas Uzunyuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi, Muğla Milas Beçin Kalesi ve Ören Yeri, Muğla Milas Labranda Ören Yeri, Muğla Lagina Ören Yeri, Muğla Stratonikeia Ören Yeri

Gaziantep ve çevresi: Gaziantep Yesemek Ören Yeri, Kahramanmaraş Müzesi, Germanicia Mozaikli Alan, Hasan Süzer Etnografya Müzesi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi, Gaziantep Kalesi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep Zeugma Ören Yeri, Adıyaman Sofraz Anıt Mezarı

Aksaray ve çevresi: Aksaray Müzesi, Aksaray Saratlı Kırkgöz Yeraltı Şehri, Aksaray Ihlara Vadisi Ören Yeri, Aksaray Ihlara Vadisi Ören Yeri, Aksaray Ihlara Vadisi Ören Yeri, Aksaray Manastır Vadisi Ören Yeri Nevşehir Hacıbektaş Müzesi, Nevşehir Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Nevşehir Hacıbektaş Atatürk Evi Müzesi, , Nevşehir Derinkuyu Yeraltı Şehri, Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri, Niğde Gümüşler Ören Yeri, Nevşehir Gülşehir Açık Saray Ören Yeri, Nevşehir Mazı Yeraltı Şehri, Nevşehir Göreme Ören Yeri, Nevşehir Özkonak Yeraltı Şehri, Nevşehir Ürgüp Müzesi, Kayseri Yeşilhisar Soğanlı Ören Yeri



Müzekart'ın geçerli olmadığı bazı yerlerise şunlardır:

Dolmabahçe Sarayı Harem Dairesi

Göreme Açık Hava Müzesi Karanlık Kilise

Efes Antik Kenti Yamaç Evleri

İstanbul Aya İrini Kilisesi

Denizli Pamukkale Antik Havuz

Ankara, İzmir, İstanbul ve Türkiye Genelinde Müzekart Nerelerde Geçerli?

Müzekart, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etmek için en ekonomik yöntemdir. Müzekart, 1 yıl boyunca geçerlidir. Müzekart'ın geçerli olduğu bazı yerleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Ankara'da Müzekart Geçerli Olduğu Yerler:

Anıtkabir

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Ankara Kalesi

Atakule

Ankara Resim ve Heykel Müzesi

Etnografya Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Rahmi M. Koç Müzesi

Sincan Bilim Merkezi

İzmir'de Müzekart Geçerli Olduğu Yerler:

Efes Antik Kenti

Agora Antik Kenti

Bergama Antik Kenti

Kadifekale

İzmir Arkeoloji Müzesi

İzmir Doğal Tarih Müzesi

İzmir Tarihi Asansör

İzmir Atatürk Müzesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Arkeoloji Müzesi

İstanbul'da Müzekart Geçerli Olduğu Yerler: