Müzeye dönüştürülen Diyarbakır Cezaevi’nde çalışmalar son aşamaya geldi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 1972 yılında yapımına başlanan ve 4 Temmuz 1980'de kapılarını açan Diyarbakır Cezaevi, 12 Eylül askeri darbesi sonrası "Sıkıyönetim Askeri Cezaevi" olarak kullanıldı. Dönemde yaşanan kötü muameleler nedeniyle dünyada en kötü 10 cezaevi arasında gösterilen Diyarbakır Cezaevi'nin müzeye dönüştürüleceği müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. 24 Ekim 2022'de cezaevi tabelası indirilirken, Adalet Bakanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devri yapıldı. Ardından Anı Müze çalışmalarına start verildi. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, İl Başkanı Ömer İleri ve partililerden oluşan bir heyet, cezaevindeki çalışmaları yerinde inceleyerek, proje konusunda bilgi aldı. Cezaevindeki incelemelerini tamamlayan Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla müzeye dönüştürülen Diyarbakır Cezaevi'nde incelemelerde bulunduklarını söyledi. Çalışmaların sona yaklaştığını ve yakın zamanda Anı Müze olarak açılacağını belirten Ataman, "Bir zamanlar acıların ve zor hatıraların yaşandığı bu mekân, bugün hafızanın, yüzleşmenin ve insan onurunun hatırlatıldığı bir müze olarak Diyarbakır'a kazandırılacak. Geçmişi unutmadan, birlik ve kardeşlik içinde geleceğe yürüyen bir Diyarbakır için bu tür adımlar büyük anlam taşıyor" ifadelerini kullandı.