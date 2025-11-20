Müzik dinlemek demansı azaltıyor

Avustralya'da yapılan çalışma, 70 yaş ve üzerindeki bireylerin müzik dinleme ve enstrüman çalma alışkanlıklarının bilişsel sağlığı desteklediğini ortaya koydu. Monash Üniversitesi'nden bilim insanları, 10 bin 800'den fazla yaşlı yetişkinin verilerini analiz etti. Çalışmada, hem müzik dinlemenin hem de enstrüman çalmanın 70 yaş üzeri yetişkinlerde bilişsel sağlıkla nasıl ilişkili olduğu incelendi. Düzenli olarak müzik dinleyen bireylerde, hiç ya da nadiren müzik dinleyenlere kıyasla demans riski yüzde 39 oranında azaldı. Enstrüman çalanlarda da benzer şekilde demans riskinde yüzde 35 düşüş gözlendi.