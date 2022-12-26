Müzik Terimleri Sözlüğü - Türkçe ve İtalyanca Temel Müzik Terimleri ve Anlamları

Müzik terimleri sözlüğü değerlendirilen herhangi bir müziğin özerkliğini yansıtır. Sonuçta biçim önemlidir. Bir şarkının popüler olması ve dinlenmesi genellikle müzik ritminden kaynaklıdır. müzik terimleri ve anlamları ile popüler olmasındaki arka plan araştırılabilir. Bir nevi kütüphane niteliğinde olan Türkçe müzik Terimleri bu konuda ana unsurdur. Sadece Türk dilinde bu tür terimler yoktur. Hatta İtalyanca müzik Terimleri Türkçe terimlere öncülük etmektedir. Bu nedenle Temel müzik terimleri nelerdir derken evrensel olduğu akla gelmelidir.

Müzik Terimleri Sözlüğü

Müzik evrensel ve sanatsal bir olgudur. Müziğin pratik alandaki değerlendirmesi ile teknik alandaki değerlendirilmesi aynı olmaz. İkisi de farklı şeylerdir. Müziğin pratik alanı dinleyicinin ritmi beğenip beğenmediğidir. Ayrıca popüler olup olmamasıdır. Çünkü teknik olarak analiz edildiğinde mükemmel olan bir şarkı popüler olamayabilir. Bu noktada bazı durumlarda ters orantılı bir ilişki olduğu söylenebilir. Müziğin evrenselliği de uluslararası bir özellikten gelir. Ülkemizde İngilizce, Korece, İtalyanca, İspanyolca gibi dillere ait müzikler dinlendiği gibi Türkçe şarkılarda diğer ülkelerde dinlenmektedir. Bu durumda evrenselliği gösterir. Müziğin teknik olarak değerlendirilirken birtakım müzik terimleriyle hareket edilir. Müziğin biçimi, özelliği gibi durumlara bakılır. Müzik terimleri sözlüğü de bunu ifade etmektedir.

Türkçe Temel Müzik Terimleri ve Anlamları

Türkçe temel müzik terimleri birden fazladır. Her bir temel terim genellikle farklı anlamlara sahiptir ve müzikteki farklı bir alanı anlatmaktadır. İlk Türkçe temel müziği nota terimidir. Çünkü nota olmadan müzik olmaz. Dolayısıyla nota müziğin kalbidir. Nota terimini solfej terimi takip eder. Nota ile bağlantılıdır ve notanın adı, sesi ve süsüyle okunmasıdır. Bona temel müzik kavramı da solfej gibidir. Herkesin bildiği diğer temel terim ritimdir. Ritim müziğin akışıdır. Müzik derslerinde istenilen müzik defterindeki porteler de temel terimlerdir. Notaların yazıldığı beş çizgi ve dört boşluktan oluşmaktadır. Anahtar temel terimi porte içerisinde ele alınır. Çünkü portede ilk anahtar olur. Yine bazı anahtar çeşitleri de Türkçe temel müzik terimlerine girmektedir.

İtalyanca Temel Müzik Terimleri ve Anlamları

Türkçe temel müzik terimlerinin çoğu İtalyanca kökenlidir. İtalyanların kullanmış olduğu temel müzik terimlerin tarihi 17.yy'a kadar dayanmaktadır. Köklü bir temel müzik terimleri vardır. Temel müzik terimi denince akla gelecek ilk şey müziğin nasıl çalacağını gösteren komut olduğudur. İtalyanca temel müzik terimlerinin birkaçı şu şekildedir: Tempo, dinamikler, teknikler, ruh halleri, tekrarlardır. Her bir temel terim kendi bünyesinde farklı terimleri barındırır. Tempo içerisinde allegro terimi vardır ve anlamı hızlı demektir. Dinamikler içerisinde forte vardır ve anlamı güçlü sesli demektir. Teknikler içerisinde tutti vardır ve terimin anlamı tüm orkestra tarafından çalınırdır. Ruh halleri içerisinde agitato vardır ve terimin anlamı heyecanlıdır.