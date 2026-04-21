MYPAYZ Elektronik Para’ya yasadışı bahis operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına karşı düğmeye bastı. Yürütülen geniş çaplı soruşturmada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı mali, teknik ve dijital incelemelerde MYPAYZ Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. bağlantılı kişi ve kurumları mercek altına aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, söz konusu ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan "finansal altyapının merkezi" konumunda olduğu belirlendi.

5 MİLYAR TL'LİK VURGUN

Şüphelilerin 5 Milyar TL'lik devasa bir işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Ayrıca, yasa dışı bahisten elde edilen kara parayı çeşitli yöntemlerle finansal sisteme sokarak akladıkları saptandı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Aydın, Bingöl, Kayseri ve Rize illerini kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.