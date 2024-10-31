Nabız 120 Olursa Ne Olur? 110, 120 Kalp Atışı Normal Mi?

Kalp atış hızımız, bedenimizin genel sağlığı hakkında bilgi veren önemli bir göstergedir. Günlük yaşamımızda yaşadığımız stres ve fiziksel aktiviteler kalp atış hızımızı etkileyebilir. Bu nedenle, dinlenme halinde nabzımızın 100'ün üzerine çıktığını fark edebiliriz. Bu gibi durumlarda nabız 120 olursa ne olur ve 110, 120 kalp atışı normal mi soruları akla gelmektedir.

Nabız 120 Olursa Ne Olur?

Kalp atış hızınız 120 olduğunda, bu normalin üstünde bir hız olarak kabul edilir ve "taşikardi" adı verilen duruma işaret eder. Bunun birkaç farklı nedeni olabilir:

Fiziksel Aktivite: Egzersiz veya yoğun fiziksel aktivite sırasında kalp atışı hızlanır.

Stres veya Kaygı: Yoğun stres ya da anksiyete kalp atışını hızlandırabilir.

Kafein ve Nikotin Tüketimi: Bu maddeler kalp hızını artırabilir.

Ateş ve Enfeksiyonlar: Vücut bir enfeksiyonla mücadele ederken kalp hızı artabilir.

Tiroid Problemleri: Hipertiroidizm gibi bazı durumlar kalp hızını yükseltebilir.

Bu nedenlerle, eğer nabzınız istirahat halinde dahi 120 civarında seyrediyorsa, bu durum anormal olarak kabul edilir ve sağlık uzmanına danışılması gerekir.

110, 120 Kalp Atışı Normal Mi?

İstirahat halindeyken nabzın 110 ya da 120 olması genellikle normal kabul edilmez. Normal bir insan için bu kadar yüksek bir nabız:

Kalbin daha fazla efor harcamasına neden olur, bu da uzun vadede kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Aritmi veya hipertansiyon gibi daha ciddi kalp rahatsızlıklarının belirtisi olabilir.

Nabzın anormal derecede yüksek olması, kalp sağlığı üzerinde yük oluşturabileceğinden, bu durumu görmezden gelmemek önemlidir. Özellikle kalp hastalıkları geçmişi olan bireylerde veya diyabet gibi kronik rahatsızlıkları olanlarda bu durum daha fazla risk oluşturur.

Ne Zaman Doktora Başvurmalıyız?

Eğer sık sık istirahat halindeyken nabzınız 120 seviyelerine çıkıyorsa, şu durumlarda doktora başvurmak gereklidir:

Kalp atış hızınız sürekli olarak yüksek seyrediyorsa,

Baş dönmesi, göğüs ağrısı veya nefes darlığı gibi belirtiler yaşıyorsanız,

Çarpıntı veya düzensiz kalp atışları hissediyorsanız.

Bu gibi durumlarda, doktor gerekli muayeneleri yaparak, gerekirse kan testi, EKG gibi tetkikler isteyebilir ve kalp hızını normale döndürecek tedaviler uygulayabilir.