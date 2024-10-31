Nabız atışları, kalp sağlığı hakkında bilgi almaya yardımcı olur. Nabız hızı, kalbin ne kadar hızlı çalıştığının bir göstergesidir. Bu hız, hareketlilik, stres, hastalık gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Yüksek nabız hızı (taşikardi) ve düşük nabız hızı (bradikardi), kalp sağlığıyla ilgili sorunların işareti olabilir. Bu nedenle, nabız 130 olursa ne olur, 130, 140, 150 kalp atışı normal mi gibi sorulara hastalar tarafından yanıt aramaktadır.

Nabız 130 Olursa Ne Olur?

Nabız, kalbin dakikada kaç kez attığını gösterir ve dinlenme halinde yetişkinlerde 60-100 atış arasında olması halinde normal kabul edilir. Ancak, nabız 100'ün üzerine çıktığında taşikardi olarak adlandırılır ve bu bir soruna işaret edebilir. Peki nabız, 130, 140 ve 150 olursa ne olur?

Nabzın 130'a çıkması, fiziksel aktivite, stres, anksiyete veya bazı sağlık sorunları nedeniyle olabilir. Bu, kalbin daha fazla çalıştığını ve vücutta daha fazla kan pompalandığını gösterir. Ancak, dinlenme halinde bu seviyede bir nabız, kalp krizi riskini artırabilir.

140'a ulaşan nabız, daha ciddi bir durumun işareti olabilir. Bu değerlerdeki kalp atış hızı, kalbin aşırı çalıştığını ve bu durumun uzun süre devam etmesi halinde kalp kaslarının yorulabileceğini gösterir. Ayrıca, tansiyonun yükselmesine ve diğer kardiyovasküler sorunlara yol açabilir.

Nabzın 150'ye kadar yükselmesi, acil tıbbi müdahale gerektirebilecek bir durumdur. Bu seviyede nabız, kalbin aşırı hızla çalıştığını ve bu durumun kalp krizi, felç veya diğer ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini gösterir. Bu durumda, derhal bir sağlık uzmanına başvurmak gerekir.

Yüksek Nabız Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Yüksek nabız veya diğer adıyla taşikardi, çeşitli sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Bunlar:

Kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı ve diğer kalp rahatsızlıkları yüksek nabza yol açabilir.

Hiperaktif tiroid (hipertiroidizm) kalp hızını artırabilir.

Vücutta yeterli oksijen taşınamadığında, kalp daha hızlı çalışarak bunu telafi etmeye çalışır.

Ateş ve enfeksiyonlar da nabzın yükselmesine neden olabilir.

Psikolojik stres ve anksiyete durumları kalp hızını artırabilir.

Vücuttaki elektrolit dengesizlikleri de nabız hızını etkileyebilir.

Bu belirtiler devam ettiği takdirde ve rahatsız edici bir boyuta ulaştığında acil olarak bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Yüksek Nabız Nasıl Düşürülür?

Yüksek nabzı düşürmek için birkaç farklı yöntemi denemek mümkündür. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: