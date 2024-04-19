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Giriş Tarihi: 19.4.2024 16:35 Son Güncelleme: 19.4.2024 16:36

Nabız Kaç Olursa Tehlikeli? Nabız Kaça Düşerse Ölüm Olur, Kaç Üstü Riskli?

Kalp atışlarının dakikadaki sayısını gösteren nabız değerleri, kişiden kişiye değişir. Kalp her atışında damarlar sayesinde vücudun her yerine kan pompalar. Kan dolaşımı ise organların ve dokuların görevini yerine getirebilmesi için hayati öneme sahiptir. Bir bireyin genel sağlık durumu hakkında bilgi alabilmek için nabzına bakılır. Bu nedenle, nabız kaç olursa tehlikeli, nabız kaça düşerse ölüm olur ve kaç üstü tehlikeli bilinmelidir.

Nabız Kaç Olursa Tehlikeli? Nabız Kaça Düşerse Ölüm Olur, Kaç Üstü Riskli?

Fiziksel aktivite, sağlık durumu, yaş, cinsiyet, stres, yüksek sıcaklık ve çeşitli ilaçların kullanımı nabzı etkileyen faktörlerdir. Nabız, hareket halindeyken artar ve dinlenirken düşer. Stresli insanların nabız değerlerinin yüksek çıkması da oldukça normaldir. Kalp atış hızındaki dengesizlik, bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Buna bağlı olarak, nabız kaç olursa tehlikeli, nabız kaça düşerse ölüm olur ve kaç üstü tehlikeli sıkça sorulur.

Nabız Kaç Olursa Tehlikeli?

Sağlıklı bir yetişkinin nabız değerlerine bakıldığında, kalp atış hızının dakikada 60-100 arasında olduğu görülür. Çeşitli faktörlere bağlı olarak nabzın 40 veya daha altına düşmesi ise yaşamı tehdit eden bir durumdur. Böyle bir durumda derhal tıbbi destek alınması gerekir. Nabız kişiden kişiye değişir ancak, genel olarak 100'ün üzeri tehlikeli kabul edilir. Uzun süreli nabız yüksekliği, kalp ve damar hastalıkları ile başka sorunlardan da kaynaklanıyor olabilir. Düzensiz nabzı olan bireylerin kalp atış hızı, dinlenirken de çok yavaş veya hızlı olabilir. Egzersiz ve hareket hali dışında artan veya alçalan nabız, çeşitli hastalıklara işaret eden bir durumdur. Bundan dolayı, düzensiz kalp atışı sorunu yaşayanların uzman bir doktora görünmesinde fayda vardır. Nabız değerlerinde düzensizliğe yol açan başlıca unsurlar ise muhakkak öğrenilmelidir.

Nabız Düşmesinin Sebepleri Nelerdir?

Nabız düşmesi, birçok etkene bağlı olarak gelişebilen bir durumdur. Buna yol açan nedenlerden bazıları şunlardır:

  • Fiziksel aktiviteye aniden ara vermek
  • Yeterli miktarda su tüketmemek (Dehidrasyon)
  • Kalp ve damar hastalıkları
  • Şok
  • Hipotiroidizm vb. metabolik sorunlar
  • Hipoglisemi (Düşük kan şekeri seviyeleri)
  • Hipotermi (Vücut ısısında düşüş)
  • Yoğun stres ve gerginlik
  • Kullanılan bazı ilaçların yan etkileri

Nabız düşüklüğünde şu semptomlar görülür:

  • Nefes darlığı
  • Göğüste ağrı ve sıkışma hissi
  • Baş dönmesi
  • Sersemlik
  • Bayılma
  • Hareket edememe

Nabız Yüksekliği Neyin Habercisi?

Kalp tarafından dakikada pompalanan kan atış hızını ifade eden nabız, yükseldiğinde hayatı tehdit eden büyük bir probleme dönüşebilir. Nabızda yaşanan artış ise aşağıdaki durumlardan kaynaklanıyor olabilir.

  • Ağır egzersizler
  • Duygusal gerilim ve stres
  • Ateş
  • Yüksek tansiyon
  • Sıvı kaybı
  • Yüksek oranda kafein tüketimi
  • İlaçların yan etkileri

Nabız yüksekliğinin belirtileri ise şu şekildedir:

  • Nefes darlığı
  • Bayılma
  • Sersemlik hali ve baş dönmesi
  • Göğüste çarpıntı ve ağrı
  • Hareket edememe

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Nabız Kaç Olursa Tehlikeli? Nabız Kaça Düşerse Ölüm Olur, Kaç Üstü Riskli?
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