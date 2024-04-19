Nabız Kaç Olursa Tehlikeli? Nabız Kaça Düşerse Ölüm Olur, Kaç Üstü Riskli?

Fiziksel aktivite, sağlık durumu, yaş, cinsiyet, stres, yüksek sıcaklık ve çeşitli ilaçların kullanımı nabzı etkileyen faktörlerdir. Nabız, hareket halindeyken artar ve dinlenirken düşer. Stresli insanların nabız değerlerinin yüksek çıkması da oldukça normaldir. Kalp atış hızındaki dengesizlik, bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Buna bağlı olarak, nabız kaç olursa tehlikeli, nabız kaça düşerse ölüm olur ve kaç üstü tehlikeli sıkça sorulur.

Nabız Kaç Olursa Tehlikeli?

Sağlıklı bir yetişkinin nabız değerlerine bakıldığında, kalp atış hızının dakikada 60-100 arasında olduğu görülür. Çeşitli faktörlere bağlı olarak nabzın 40 veya daha altına düşmesi ise yaşamı tehdit eden bir durumdur. Böyle bir durumda derhal tıbbi destek alınması gerekir. Nabız kişiden kişiye değişir ancak, genel olarak 100'ün üzeri tehlikeli kabul edilir. Uzun süreli nabız yüksekliği, kalp ve damar hastalıkları ile başka sorunlardan da kaynaklanıyor olabilir. Düzensiz nabzı olan bireylerin kalp atış hızı, dinlenirken de çok yavaş veya hızlı olabilir. Egzersiz ve hareket hali dışında artan veya alçalan nabız, çeşitli hastalıklara işaret eden bir durumdur. Bundan dolayı, düzensiz kalp atışı sorunu yaşayanların uzman bir doktora görünmesinde fayda vardır. Nabız değerlerinde düzensizliğe yol açan başlıca unsurlar ise muhakkak öğrenilmelidir.

Nabız Düşmesinin Sebepleri Nelerdir?

Nabız düşmesi, birçok etkene bağlı olarak gelişebilen bir durumdur. Buna yol açan nedenlerden bazıları şunlardır:

Fiziksel aktiviteye aniden ara vermek

Yeterli miktarda su tüketmemek (Dehidrasyon)

Kalp ve damar hastalıkları

Şok

Hipotiroidizm vb. metabolik sorunlar

Hipoglisemi (Düşük kan şekeri seviyeleri)

Hipotermi (Vücut ısısında düşüş)

Yoğun stres ve gerginlik

Kullanılan bazı ilaçların yan etkileri

Nabız düşüklüğünde şu semptomlar görülür:

Nefes darlığı

Göğüste ağrı ve sıkışma hissi

Baş dönmesi

Sersemlik

Bayılma

Hareket edememe

Nabız Yüksekliği Neyin Habercisi?

Kalp tarafından dakikada pompalanan kan atış hızını ifade eden nabız, yükseldiğinde hayatı tehdit eden büyük bir probleme dönüşebilir. Nabızda yaşanan artış ise aşağıdaki durumlardan kaynaklanıyor olabilir.

Ağır egzersizler

Duygusal gerilim ve stres

Ateş

Yüksek tansiyon

Sıvı kaybı

Yüksek oranda kafein tüketimi

İlaçların yan etkileri

Nabız yüksekliğinin belirtileri ise şu şekildedir: