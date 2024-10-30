Nabız Yüksekliği Neden Olur? Yüksek Nabız Hangi Hastalığın Belirtisidir, Kaç Olursa Tehlikeli?

Kalp sağlığıyla doğrudan bağlantısı bulunan nabızdaki ani düşüş ve yükselmeler ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Özellikle nabzın yüksek olması hem kısa vadeli hem de uzun vadeli istenmeyen etkiler yaratabilir. Nabız yüksekliği neden olur sorusunun yanıtı ile yüksek nabız hangi hastalığın belirtisidir, kaç olursa tehlikeli sonuçların yaşanmasına sebep olabilir öğrenmek sağlığımızı daha iyi korumamıza ve önlem almamıza yardımcı olacaktır.

Nabız Yüksekliği Neden Olur?

Nabzın yükselmesine birçok farklı etken neden olabilir. En yaygın nedenlerden biri fiziksel aktivitedir. Egzersiz yaparken vücut daha fazla oksijene ihtiyaç duyar ve bu da kalbin daha hızlı atmasına yol açar. Bunun yanı sıra stres, anksiyete, aşırı kafein tüketimi, dehidrasyon ve yetersiz uyku da nabız yüksekliğine neden olan faktörler arasında yer alır.

Bazı tıbbi durumlar da nabız yüksekliğine sebep olabilir. Hipertiroidi, kalp hastalıkları, ateşli hastalıklar ve vücuttaki enfeksiyonlar gibi durumlar nabız normal hızından çok daha yüksek değerlere çıkmasına neden olabilir.

Nabzın yükselmesinin bir diğer sebebi ise ilaç kullanımıdır. Özellikle kalp ilaçlarının yanlış dozda kullanılması ya da bir anda bırakılması nabzın ani bir şekilde yükselmesine sebebiyet verebilir.

Nabız Kaça Çıkarsa Sağlık Açısından Tehlike Oluşturur?

Nabız hızı kişiden kişiye değişmekle birlikte, sağlıklı bir yetişkinde dinlenme halinde 60 ile 100 arasında bir değerde olmalıdır. Ancak nabız bu aralığın üstüne çıktığında bu durum sağlık açısından tehlike yaratabilir. Dinlenme sırasında 100'ün üzerinde olan bir nabız taşikardi olarak adlandırılır ve tedavi gerektirebilecek bir durumu işaret edebilir.

Fiziksel aktivite sırasında nabız hızının yükselmesi doğal olsa da aşırıya kaçan nabız yükselmeleri vücut için tehlikeli olabilir. Kalp daha hızlı çalıştıkça, daha fazla yorulur ve uzun vadede kalp kaslarında zayıflama ya da kalp yetmezliği gibi ciddi rahatsızlıklar gelişebilir. Özellikle 120'nin üzerinde seyreden bir nabız acil müdahale gerektiren bir durumu işaret edebilir.

Nabız kaça çıkarsa tehlikeli sorusunun yanıtı kişinin yaşına, genel sağlık durumuna ve mevcut tıbbi geçmişine göre de değişiklik gösterebilir. Ancak genel bir kural olarak dinlenme sırasında nabzın 100'ün üzerinde olması bir uyarı işareti şeklinde kabul edilir.

Yüksek Nabız Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Dakikada 100 üzerine çıkan nabız, yani yüksek nabız olarak da bilinen taşikardi genellikle ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Aritmi de denilen kalp ritmi bozuklukları, nabız yüksekliğinin en yaygın sebeplerden biridir. Bu durumda kalp, düzensiz bir şekilde atarak vücudun normal işleyişini bozabilir. Aynı zamanda hipertiroidi, yani tiroid bezinin aşırı çalışması, vücutta hızlanan metabolizma ile birlikte nabzın da yükselmesine neden olabilir.

Diğer bir sağlık sorunu ise anemi, yani kansızlıktır. Anemi, vücutta yeterli miktarda oksijen taşınmadığı için kalbin daha fazla çalışmasına neden olur ve bu da nabzın yükselmesine yol açar. Enfeksiyonlar, ateşli hastalıklar ve bazı kronik rahatsızlıklar da nabız yüksekliğine sebep olabilir. Bu nedenle nabız 100 üzerine çıktığında ciddi bir değerlendirme yapmak gerekir. Fakat nabzın yüksek olması her zaman bir hastalığı işaret etmeyebilir, ancak sürekli yüksek nabız durumu önemli bir rahatsızlığın habercisi olabilir.