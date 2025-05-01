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Giriş Tarihi: 1.5.2025 20:47 Son Güncelleme: 1.5.2025 21:05

Naci Görür’den Gökova depremi açıklaması

Bodrum’da gece saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Naci Görür’den Gökova depremi açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarından Gökova Körfezinde saat 02.48 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Gökova depreminin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, "Arkadaşlar, Gökova Körfezinde 4,0 büyüklüğünde 12 saat önce deprem oldu. Deprem normal atımlı Gökova Fay Zonu üzerinde. Bu zon çoğu kez 6'lar mertebesinde deprem üretmiş. Bölge K-G geriliyor. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

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Naci Görür’den Gökova depremi açıklaması
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